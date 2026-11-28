Владимир Зографски постигна най-доброто си класиране за сезона в Световната купа по ски скок, като завърши 20-ти на голямата шанца в Рука (Финландия). В първия опит той постигна 139,5 м и получи 135,6 т. Във втория Зографски се приземи на 134 м и събра общо 257,3 т.



Победител за втори път през сезона е Щефан Ембахер (Ав) . 304,8 т (145 и 143 м). Той стана 27-ия с успех на тази шанца за Световната купа.

От началото на сезона асът ни вече има 15 точки от 3 старта за Световната купа. Утре в Рука е четвъртият кръг.