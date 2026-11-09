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Неда Кендерова не успя да премине 1/8-финалите на турнира по стрелба с лък на Младежките олимпийски игри

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Спорт
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Българската национална състезателка загуби осминафиналния си двубой.

неда кендерова продължава осминафиналите стрелбата лък дакар
Снимка: БТА
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Неда Кендерова не успя да премине 1/8-финалите на турнира по стрелба с лък на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026.

Българката загуби от третата поставена Гата Анандрао Хадаке (Индия) с 0:6 в спор за място на четвъртфиналите.

Кендерова, която се представи много добре в квалификациите и в първия кръг на елиминациите, днес направи по-слаби резултати от съперничката си и приключи участие в надпреварата.

По-късно днес предстои участието на други двама българи в турнира по лека атлетика. Васил Антонов ще бяга на финала на 400 метра от 19:00 часа българско време, а два часа по-рано Зара Илиева ще стартира на финала на 3000 метра. Проследете състезанията пряко по БНТ 3 и ТУК.

В утрешния ден има само една дисциплина с родно присъствие - на Димитър Митев в бягането по часовник в колоезденето.

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#Неда Кендерова #Летни младежки олимпийски игри Дакар 2026

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