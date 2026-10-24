Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“

Известният бизнесмен Слави Бинев е бил застрелян в столичния квартал „Павлово“ тази сутрин. На място има разследващи.

Според източници на "По света и у нас" от разследването Слави Бинев е убит в дома му по време на спор с познати за дребни суми пари.

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев в София, потвърди на брифинг и.д. главният секретар на МВР Любомир Николов.

Любомир Николов, и.д. главен секретар на МВР: "В 10.18 ч. получихме сигнал от 112 за простреляно лице в квартал „Гърдова гора“, като незабавно насочихме екипи с цел установяване на обстоятелството около сигнала. Малко по-късно установихме, че на адреса са присъствали три лица, познати на простреляното лице, като имаме предварителна информация, че същите хора са били негови чести гости и по-конкретно във вчерашния ден. След кратка среща, проведена на адреса, свидетел, който установяваме на място, заявява, че е чул изстрел, след което е забелязал трима човека, най-вероятно същите, тези, които са дошли предварително на простреляното лице на гости, са се оттеглили в неизвестна посока, като са се качили на лек автомобил „Лексус“.

Заподозрените са арестувани при тунел „Траянови врата" на 54-ти километър. Арестуваните са двама души с турски имена и един с българска лична карта. Установени са две оръжия, уточни той.

Установено е, че задържаните лица са се занимавали със строителство. Изясняват се мотивите за убийството.

Предстои извършване на действия по разследването. Задържаните ще бъдат конвоирани до Столичната дирекция на вътрешните работи, съобщи старши комисар Николай Пелтеков, директор на СДВР.

старши комисар Николай Пелтеков, директор на СДВР: „Ще бъдат конвоиране в Столичната дирекция на вътрешните работи, където ще се води образуваното досъдебно производство. Материалите за прокуратурата най-вероятно ще бъдат докладвани в утрешния ден, предвид вида на извършеното престъпление.“

Слави Бинев е бизнесмен и спортен деятел, политик. Роден е на 10 декември 1965 г. в София. Изгражда кариера в таекуондото и бизнеса. През 1992 г. печели европейска титла по таекуондо на открито първенство в Целе, Словения.

През 2007 г. е избран за член на Европейския парламент от листата на партия „Атака“. Заема поста в два последователни мандата — от 2007 до 2014 г. През 2007 г. се кандидатира и за кмет на София. През 2012 г. учредява политическия проект ГОРД, а впоследствие се присъединява към Националния фронт за спасение на България.

През 2014 г. е избран за депутат в 43-тото Народно събрание и оглавява парламентарната комисия по култура и медии. След критична обществена реакция се оттегля от поста в комисията.

През 2017 г. е избран за президент на Българската федерация по таекуондо, а впоследствие заема и международни постове в спортни организации, сред които Европейският съюз по таекуондо. През май 2026 г. Бинев е преизбран за председател на Българската федерация по таекуондо за нов петгодишен мандат.