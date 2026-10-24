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Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Трима са задържани за убийството на Слави Бинев в София, съобщи на брифинг и.д. главният секретар на МВР Любомир Николов. Бизнесменът е застрелян в дома си в столичния квартал „Павлово“ тази сутрин. Прострелната рана е в областта на главата.

Снимка: БТА/Архив

Любомир Николов, и.д. главен секретар на МВР: "В 10.18 ч. получихме сигнал от 112 за простреляно лице в квартал „Гърдова гора“, като незабавно насочихме екипи с цел установяване на обстоятелството около сигнала. Малко по-късно установихме, че на адреса са присъствали три лица, познати на простреляното лице, като имаме предварителна информация, че същите хора са били негови чести гости и по-конкретно във вчерашния ден. След кратка среща, проведена на адреса, свидетел, който установяваме на място, заявява, че е чул изстрел, след което е забелязал трима човека, най-вероятно същите, тези, които са дошли предварително на простреляното лице на гости, са се оттеглили в неизвестна посока, като са се качили на лек автомобил „Лексус“.

Заподозрените са арестувани при тунел „Траянови врата" на 54-ти километър. Арестуваните са двама души с турски имена и един с българска лична карта. Установени са две оръжия, уточни той.

Любомир Николов, и.д. главен секретар на МВР: „На място на задържането установяваме три лица, двама с турски имена, най-вероятно от турски произход, и един човек с българска лична карта от български произход. Установени са две оръжия, като едното са се опитали най-вероятно да го укрият и са го изхвърлили непосредствено преди спирането на автомобила, а другото е намерено в чантичка на единия от возещите се в автомобила.“

Установено е, че задържаните лица са се занимавали със строителство. Изясняват се мотивите за убийството.

Любомир Николов, и.д. главен секретар на МВР: „Предполагаме, че мотивът за убийството, въпреки че е много рано да коментираме, са някакви неуредени финансови отношения, като предварителната информация, с която разполагаме, е, че лицата, които са били гости на господина, който е прострелян, са се занимавали със строителство и имат строителна фирма, към момента изграждат два комплекса на територията на София.“

Предстои извършване на действия по разследването. Задържаните ще бъдат конвоирани до Столичната дирекция на вътрешните работи, съобщи старши комисар Николай Пелтеков, директор на СДВР.

Снимки: БТА

старши комисар Николай Пелтеков, директор на СДВР: „Ще бъдат конвоиране в Столичната дирекция на вътрешните работи, където ще се води образуваното досъдебно производство. Материалите за прокуратурата най-вероятно ще бъдат докладвани в утрешния ден, предвид вида на извършеното престъпление.“

#убийството на Слави Бинев #Николай Пелтеков #Любомир Николов #убийство в София

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