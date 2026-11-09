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Рихард Вогел триумфира в третия кръг от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия във Верона

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Чете се за: 05:02 мин.
Спорт
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БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия. Календарът включва общо 13 състезания, които ще се проведат в 10 държави. На 15.11. от 16:10 ч. ще излъчим състезанието в Щутгарт, Германия.

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Рихард Вогел трябваше да бъде безгрешен, за да спечели третото състезание за Световната купа по прескачане на препятствия на Longines FEI във Верона, на което БНТ 3 ви направи свидетели.

Той триумфира със своя кон Гангстер Мондезир, като по този начин германски състезател спечели надпреварата в италианския град за трета поредна година.

В решителния бараж, в който участваха девет тандема, Вогел и Гангстер бяха класа над останалите, преминавайки през трасето, проектирано от италианеца Юлиано Вецани за едва 33,02 секунди. Неговият сънародник Том Шеве зае второто място след оспорвана битка, яздейки Конгрес Блю (36,87 сек.), а трети остана Симон Делестр (Франция) с Гетсби дю Тилард (39,83 сек.).

Четвърти завърши Хенрик фон Екерман с кон Минът Мен (41,02 сек.), а Топ 5 затвори Макс Кюнер с кон Виво де Музе (43,11).

„Гангстер е невероятен кон“, сподели Вогел.

„Не бих могъл да се гордея повече с него и с начина, по който се представи в баража. Той беше напълно синхронизиран с мен през цялото време, което ми позволи да следвам плана си. Не се наложи да намалявам темпото – можех просто да продължавам напред", добави германският топездач.

Гангстер е на 10 години и има в актива си вече пет победи в Гран при на най-високото спортно ниво.

„Той е само на 10 години, но когато участва в тези баражи, изглежда като истински професор. Знаем колко невероятен е той. Не броим победите, но за нас той е изключително специален и сме много горди с всичките му постижения", каза още Вогел.

Списъкът с участниците във Верона включваше четирима от десетте най-добри ездачи в света в момента: Вогел, Стив Герда (Швейцария, №4 в ранглистата), Бен Майер (Великобритания, №7) и Даниел Дойсер (Германия, №9). Никой обаче не успя да се доближи до представянето на Вогел и Гангстер, въпреки че първият манш не протече изцяло по план.

„Гледах Рихард, гледах и Симон, като целта ми беше да победя Симон. Има причина Вогел да е номер 1 в света – в момента той е недосегаем", коментира вторият във Верона Том Шеве.

Французинът Делестр, който е печелил това състезание два пъти, възлага големи надежди на своя Гетсби, който е стъпвал на подиума и при двете си участия в Световната купа досега, като при дебюта си миналия сезон в Лайпциг (Германия) завърши на второ място.

„Гледах Рихард, но знаех, че днес нямам шанс да го победя. Затова се прицелих във второто място. В крайна сметка останах трети, но място на подиума в турнир от Световната купа е чудесен резултат за първия Гран при (в зала) за сезона за моя кон Гетсби. Просто исках да осигуря на коня си чудесно преживяване, следвах плана си и той проработи", каза Делестр.

„Надявам се, че той ще продължи да се развива и ще се превърне в суперзвезда. Той вече е такава, но все още има потенциал за подобрение. Той е само на 10 години и това е първата му година в Гран при състезания от петзвездно ниво. Това, което вече е постигнал, е фантастично", анализира французинът.

В момента Вогел оглавява класирането в Западно-европейската лига с 37 точки, следван от Макс Кюнер (Австрия) с 32 точки и Жулиен Епайар (Франция), който има 25 точки.

Французинът Жулиен Епайяр спечели второто състезание за Световната купа по прескачане на препятствия в Лион

Западноевропейската лига продължава след седмица в Щутгарт (Германия) на 15 ноември 2026 г., а състезанието може да гледате отново по БНТ 3.

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#Рихард Вогел #Жулиен Епайар

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