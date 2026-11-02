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Французинът Жулиен Епайяр спечели второто състезание за Световната купа по прескачане на препятствия в Лион

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Чете се за: 06:10 мин.
Спорт
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Френският топездач записа 69-та си международна победа. Състезанието в Лион бе второ от календара на Западно-европейската лига (с общо 13 кръга), която може да наблюдавате по БНТ 3.

французинът жулиен епайяр спечели второто състезание световната купа прескачане препятствия лион
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Французинът Жулиен Епайяр изпревари Рихард Вогел само с три стотни, за да спечели второто състезание за Световната купа по прескачане на препятствия на Longines FEI в Лион (Франция).

Домашният фаворит си осигури победата с кон Льо Култр дьо Музе с чист бараж с време 38,17 секунди, а германецът Вогел с Клаудио завърши за 38,20. Швейцарецът Едуар Шмиц в тандем с Гамен ван'т Наствелдхоф затвори подиума с 38,31 секунди.

Френските ездачи оформиха Топ 3 в миналогодишното състезание в Лион, когато Епайяр беше втори. Единствената му победа в Лион е през 2022 година. Епайяр, който записа 69-та международна победа, определи надпреварата от Западно-европейската лига, като „едно от най-добрите състезания на годината“.

Той добави:

„Много е важно за нас да постигнем добри резултати в Лион. Винаги се опитвам да се появя с коне в топ форма. Тук винаги има супер атмосфера и най-добрите ездачи в света. Това, че съм сред призьорите в Лион е добра поличба за добър сезон на Световната купа и това е доста успокояващо. Финалът на Световната купа е моята цел.“

Четиринадесет ездачи достигнаха до баража за определяне на призьорите.

Шмиц и Гамен ван'т Нааствелдхоф, бяха първите, които преодоляха 40-секундната бариера, като затвориха хронометъра на 38,31 секунди, което им осигури третото място в крайното класиране.

С невероятен завой обратно към двойната комбинация и висока скорост през цялото време, Епайяр и Льо Култ дьо Музе постигнаха победно време от 38,17 секунди.

Вогел и Клаудио бяха изключително бързи до последния оксер на Лонжин, но на косъм изпуснаха победата, регистрирайки време от 38,20 секунди.

Това беше първата петзвездна победа на Жулиен Епайар с 15-годишния белгийски топлокръвен жребец Льо Култр дьо Музе в Гран При, откакто двамата започнаха да се състезават заедно преди година.

Французинът спечели финала на Световната купа миналата година в Базел, но с кон Донатело. Тогава той постигна първа победа за Франция в турнира от 21 години, детронирайки лидера в световната ранглиста и носител на трофея от последните два сезона Хенрик фон Екерман.

Епайяр коментира представянето си с новия кон, който преодоля контузия в началото на тяхното партньорство:

„Трябваше да се опознаем. Началото не беше толкова лесно, вървяхме стъпка по стъпка и малко по малко мисля, че успях да спечеля доверието му. Отдавна знаем, че той е страхотен кон, но партньорството ни трябва да се развие. Чувствах, че не сме далеч от върховно представяне. А сега, година по-късно, мисля, че наистина сме синхронизирани като екип.“

Вогел, който миналата година спечели титлата на европейското първенство, но с кон Юнайтед Тъч, коментира участието си сега с 12-годишния жребец от породата Холщайнер:

„Много съм горд и щастлив с Клаудио. Той е невероятно постоянен. В такъв бърз състезателен период можех да се справя с една или две ситуации по-плавно, но той скочи брилянтно днес. Доволен съм от второто място, особено от това как се представи коня ми.“

Размишлявайки върху малката разлика във времената, Рихард Вогел добави:

„Всъщност не е много, но е тенденция, която се развива в нашия спорт. Разликите стават все по-малки и по-малки, всеки детайл и решение имат значение и в крайна сметка това влияе на резултатите. Ще се опитаме да се изкачим и да победим Жулиен следващия път.“

Шмит коментира участието си с Гамен ван'т Нааствелдхоф:

„Много, много съм доволен от днешните резултати. Чаках известно време резултат като този и той е страхотен. Мислех, че ще се справя добре в баража. Дадох всичко от себе си, изпълних точно плана, който исках, и чувствах, че направих всичко, което можех. Когато Рихард или Жулиен те преследват в баража, знаеш, че никога не е сигурно."

След Осло и Лион, Западно-европейската лига продължава със състезанията във Верона (Италия), Щутгарт (Германия), Мадрид (Испания), Ла Коруня (Испания), Лондон (Великобритания) и Мехелен (Белгия). Битката ще се възобнови през новата година с турнирите в Базел (Швейцария), Лайпциг (Германия) и Амстердам (Нидерландия), следвани от Бордо (Франция), преди Хелзинки отново да бъде домакин на последния квалификационен кръг.

Гьотеборг ще бъде домакин на финала на Световната купа по прескачане на препятствия през март следващата година. Шведският град е домакин на първия финал на Световната купа по прескачане на препятствия на ФЕИ през 1979 г. и оттогава заема специално място в историята на лигата.

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#Жулиен Епайар

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