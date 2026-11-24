С реми започна мачът за световната титла по шахмат при мъжете между действащия шампион Гукеш Домараджу от Индия и претендента за короната Джавохир Синдаров от Узбекистан.

В първата партия от сблъсъка в швейцарския град Женева двамата гросмайстори стигнаха до трикратно повторение на позицията, след което си стиснаха ръцете на 38-ия ход.

Синдаров, който игра с белите фигури, заложи на агресивен подход още в дебюта, като двамата съперници размениха дамите си на осмия ход.

Избраното от узбекистанеца продължение изненада световния шампион, който прекара значително повече време в размисъл над шахматната дъска. Индиецът обаче намери точните решения, не допусна грешки и в крайна сметка принуди своя съперник да потърси ремито чрез вечен шах.

След първата партия резултатът в мача за световната титла е 0,5:0,5.

Втората партия ще се проведе в сряда, 25 ноември, когато Гукеш Домараджу ще има предимството да играе с белите фигури.

Наградният фонд на двубоя за световната шахматна корона е 2,5 милиона долара.