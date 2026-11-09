На 34 години почина актьорът Борис Кашев, съобщиха от Съюза на артистите в България (САБ) на страницата си във Фейсбук.

„Животът в този пребогат от емоции свят на артиста е нещото, в което винаги съм „горял“ и на което все още не мога да намеря аналог“, припомнят от САБ думи на актьора. „Поклон, да бъдеш на място светло, на място злачно!“, пишат от организацията.

Борис Кашев е роден на 28 януари 1992 г. в София. През 2014 г. завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър“, в класа на проф. Маргарита Младенова. Започва актьорската си кариера още като дете с участие в телевизионния филм „Смисълът на живота“ (2004). Снима се в сериала „Магна Аура - изгубеният град“, както и във филмите „Деца от восък“, „Пътят към Коста дел Маресме“ и „11А“. На театралната сцена участва в постановката „Кралят Елен“ на режисьора Анастасия Събева в театър „Азарян“. Работи и в областта на филмовия дублаж и озвучаването на аудиокниги.