Два бронзови медала за България във втория ден на световния шампионат по самбо

Българките Таня Радулова и Ана-Мария Манушева спечелиха бронзови медали във втория ден на световното първенство по самбо в Ташкент, Узбекистан.

В категория до 54 килограма Радулова стигна до третото място след успех над Ксения Данилович (Беларус).

При 65-килограмовите Манушева победи за бронза представителката на Казахстан Арузхан Сатова.

До момента България има три отличия, след като вчера шампион на планетата за втори път в кариерата си стана Иван Хърков.

Една от най-големите легенди на българското самбо Мария Оряшкова е специален гост на Световната федерация. Тя е поканена заедно с още 24 изявени състезатели от цял свят, сформиращи звезден отбор, ангажиран с церемониите по награждаване на шампионата, който завършва в неделя.