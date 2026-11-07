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Алберто Чакалов в предаването "Аз съм"

bnt avatar logo от Константин Джаркин
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Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
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Той е скейтбордист, а в последните 6 години изцяло е отдаден на този спорт.

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Алберто Чакалов е поредният герой в спортната поредица за млади таланти „Аз съм“. Той е скейтбордист, а в последните 6 години изцяло е отдаден на този спорт. Неговата кариера е сравнително млада, но вече може да се похвали с немалко успехи на българска земя и международна сцена.

Карам от 6 години, горе-долу от 10-годишен. Имам приятели от квартала, които започнаха да карат техните скейтборди. Аз си купих и така започнах да карам. Привлече ме свободата, която имам, както и триковете, които мога да правя. Много е свободно, всички са много добри приятели, помагат си и като цяло, че това е спорт, който много те забавлява, но е и труден. Участвам в състезания от 5 години. Една година след като започнах да карам, стартирах и със състезанията. Това не е много обичайно за моя спорт. И дори някой да някой да започне да се състезава, може би няма такова ниво, което е малко по-необичайното“, бяха първите негови думи.

Той говори и относно това с какво се е различавал от останалите, за да започне да кара по-бързо, както и за точкуването в самия спорт.

„Може би сърцето ми да ставам добър и да се надпреварвам с всеки. Понеже имах приятели, които бяха много добри, аз се надпреварвах с тях. Спортът се точкува по стил, бързина, трудност и колко рискуваш за самия трик, защото той е на линия. Казва се рън. Една минута караш и правиш трикове, важно е да не изпускаш нито един, понеже това най-много се точкува. И да има трудност, да си рискувал, понеже съдиите дават най-много точки.“

Скейтбордистът разказа и за своите успехи в неговата млада кариера.

Станах първи на състезанието World Tour. Това е международно състезание от всякакви държави. Ставал съм първи на Best of four, както и три пъти републикански в моята категория при малките. Имам две втори места при мъжете и един път първи в мъжката част“, сподели Чакалов.

Целият епизод с Алберто Чакалов можете да видите във видеото!

#Алберто Чакалов #Аз съм

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