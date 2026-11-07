Поля Иванова: Карлос знае, че това е неговият път, той обича това, което прави

Олимпийският шампион Карлос Насар завоюва за четвърти път световна титла, след като триумфира на първенството в Нинбо, Китай.
Зад големия шампион стои и една майка, за която всяка негова победа е много повече от медал.
Поля Иванова коментира световната титла на своя син Карлос Насар, който се завърна днес у дома.
Олимпийският шампион завоюва за четвърти път световно злато на първенството в Нинбо, Китай.
"Бог му е избрал тази съдба и му е дал всичко необходимо той да я осъществи. И той знае, че това е неговият път", коментира Поля Иванова.
"Той разпозна това, което има като талант, като дарба и просто я разработи", добави майката на Насар.
"Той обича това, което прави", убедена е щастливата майка.
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