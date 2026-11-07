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Поля Иванова: Карлос знае, че това е неговият път, той обича това, което прави

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Спорт
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Олимпийският шампион Карлос Насар завоюва за четвърти път световна титла, след като триумфира на първенството в Нинбо, Китай.

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Зад големия шампион стои и една майка, за която всяка негова победа е много повече от медал.
Поля Иванова коментира световната титла на своя син Карлос Насар, който се завърна днес у дома.

Олимпийският шампион завоюва за четвърти път световно злато на първенството в Нинбо, Китай.

"Бог му е избрал тази съдба и му е дал всичко необходимо той да я осъществи. И той знае, че това е неговият път", коментира Поля Иванова.

"Той разпозна това, което има като талант, като дарба и просто я разработи", добави майката на Насар.

"Той обича това, което прави", убедена е щастливата майка.

Вижте интервюто във видеото!

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#Поля Иванова #Карлос Насар

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