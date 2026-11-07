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Шофьорски туризъм за дизел в Белгия и за бензин във Франция

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Чете се за: 01:57 мин.
По света
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Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Седмица след като 11 европейски държави обявиха, че освобождават горива от стратегическите си резерви до края на януари 2027 г., се оказва че търсеното с този ход намаление на цените е далеч по-осезаемо в едни държави отколкото в други.

Бензиностанция в малкия френски град Жумон на границата с Белгия. Макар да говорят перфектен френски, тук не всички клиенти са французи. Много белгийци зареждат тук заради далеч по-ниските цени на дизела.

– Живея в малко село, в района на Мерб Льо Шато. Пазарувам в големия супермаркет наблизо и естествено забелязах, че дизелът е по-евтин тук, отколкото в Белгия. Така, че пълня резервоара.

– Приятел ми каза, че е по-евтино и си помислих защо да не се отбия. И ето, използвам възможността да заредя малко дизел. Разликата е доста голяма.

Дизелът във Франция е с около 10 евроцента по-евтин, отколкото в Белгия. От другата страна на границата, в белгийското градче Еркелин, френски шофьори пък зареждат бензин, който тук е по-евтин, отколкото във Франция.

– Бензинът във Франция е много по-скъп, разликата достига 20 евроцента. Тук е по-евтино, защото аз зареждам бензин, не дизел.

Причините за разликите в цените са въпрос преди всичко на мащаб и регулаторни специфики. Франция освободи от резервите си цели 10 милиона барела дизел на цени значително под пазарните. В Белгия количеството е само 260 хиляди барела и то на пазарни цени. По-евтиният бензин в Белгия пък се дължи на по-ниския акциз.

#скъпи горива #шофьори #Белгия #Франция

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