Неда Кендерова продължава към осминафиналите в стрелбата с лък в Дакар

Неда Кендерова се класира за 1/8-финалите на турнира по стрелба с лък на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026.

Българката, която вчера записа личен рекорд в квалификациите, днес се наложи убедително над Ритеж Шаиб (Тунис) с 6:0. Тя стреляше отлично и в трети серии пред погледа на почетния президент на МОК Томас Бах.

На 9 ноември Кендерова излиза срещу Гата Анандрао Хадаке (Индия) в спор за място на четвъртфиналите.

Любопитна ситуация се случи малко преди серията на българката. Оказа се, че тя и нейният треньор Венцислав Великов не са с една и съща екипировка. В последния момент се наложи официалният фотограф на БОК Костадин Андонов да помогне и да даде на наставника своите зелени къси шорти от официалния екип на България.

"Днес доста добре беше, доволна съм. Победих 6:0. Щастлива съм, че продължавам на 9-ти и ще дам всичко от себе си. Доста съм мотивирана, радвам се, че продължавам нататък. Очаквам да вляза в топ 8, след това, надявам се, в топ 4 и на края на финал", каза състезателката.

"Доста добре се чувствам. Бързо свикнах и с температурата, и с всичко. Това не е проблем за мен. Тренировките минават добре. Доволна съм, всичко е наред и продължаваме силно", добави Кендерова.