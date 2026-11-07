Нови части от София са без топлоподаване от днес заради аварии

Нови части на столицата са без топлоподаване заради аварии, сочи справка на сайта на "Топлофикация София". Очакваното възстановяване на услугата е насрочено за 9 ноември, уточняват от дружеството.

Засегнато е Спешното отделение на УМБАЛ "Св. Анна".

Без парно и топла вода са абонатите в бл. 16В, 20, 20А, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35А, 35Б, 132А, ул. "Одоровци" № 44 и 28 СУ "Алеко Константинов" в кв. "Красна поляна" 1.

В кв. "Гео Милев" са засегнати ул. "Хемус" № 10, ул. "Алеко Богориди" бл. 266, ул. "Разлъка" № 5.

Бл. 24 в кв. "Слатина" също е със спряно топлоподаване.

Живеещите в бл. 30 на бул. "Цариградско шосе", бул. "Г.М. Димитров" № 16А, бл. 30 и 30А от ж.к. "Младост" 1 нямат парно и топла вода.

Без топлоподаване са и бл. 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 73-то СУ "Владислав Граматик", ДГ 7 "Детелина", ул. "Деян Белишки" бл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ул. "Деян Белишки" № 40–42, 46, 52, 54, 56, 60, 62, бул. "Тодор Каблешков" № 22, 24А, Център за социална рехабилитация "Благовещение" в кв. "Гоце Делчев".