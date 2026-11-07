Слав Петков получи отличието „Добрият пример“ на церемонията „Будител на годината 2026“

Председателят на Федерация адаптирана физическа активност Слав Петков получи специалната награда на bTV– „Добрият пример“, по време на официалната церемония по награждаването на финалистите в националната кампания на Българското национално радио „Будител на годината 2026“.

Отличието е признание за дългогодишната му работа в подкрепа на хората с интелектуални увреждания и усилията му да им осигури достъп до спорт, възможности за изява и пълноценно участие в обществения живот.

Зад каузата на Слав Петков стоят години последователна работа, стотици спортисти, техните семейства и екип от съмишленици, които доказват, че спортът може да бъде път към увереност, самостоятелност и нови хоризонти.

Благодарение на тази дейност хора с интелектуални увреждания получават възможност да тренират, да участват в състезания и да представят България на международната спортна сцена.

Признанието „Добрият пример“ поставя във фокуса не само личния принос на Слав Петков, но и постиженията на всички спортисти, треньори и семейства, които стоят зад каузата на Федерацията.