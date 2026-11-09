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Ивана Митрова взе най-високата международна категория при реферите в джудото

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Спорт
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Българката издържа успешно изпита на Европейската купа в Дьор.

Ивана Митрова взе най-високата международна категория при реферите в джудото
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Ивана Митрова стана третият роден съдия, който взе най-високата международна категория "А" в джудото. Българката издържа успешно изпита на Европейската купа в Дьор (Унгария) през уикенда.

Тази категория ѝ дава право да съдийства на Световни и континентални първенства, както и на Олимпийски игри.

Сертификатът тя получи от италианката Роберта Чурлия, най-добрата съдийка в световното джудо за последните години.

Българката е и най-младият арбитър в Европа с лиценз "А", едва на 30 години. На церемонията присъства нейната майка Любов Димитрова, която също е международен съдия по джудо.

Категория "А" притежават още Николина Димитрова и Росен Русев.

"Много съм щастлива от това признание. Благодаря на Българската федерация по джудо и на нейния президент Румен Стоилов за подкрепата и вярата в мен", каза Ивана Митрова.

През годините двама българи са били рефери на Олимпийски игри - Цветан Хаджиев и Светослав Иванов.

#Ивана Митрова

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