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След рекордните санкции от КЗК, производител: И промоциите в магазините са за наша сметка

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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След рекордните санкции от КЗК, производител: И промоциите в магазините са за наша сметка
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Рекордна санкция наложи Комисията за защита на конкуренцията на „Кауфланд“ за нелоялни практики. Антимонополният орган санкционира веригата с почти 76 млн. евро за три нелоялни търговски практики спрямо български производители, сред които по-ниски доставни цени, приспадане от доставните цени на услуги, които веригата предлага, и забавяне на преговорите, когато доставчикът иска нови условия.

Отговорът на „Кауфланд“ – компанията спазва стриктно закона, а размерът на глобата е напълно несъразмерен спрямо европейската практика. Според тях общата сума на наложените глоби за две години в целия Европейски съюз в областта на нелоялните търговски практики е под 42 милиона евро. Както и че ще преразгледат заложените си инвестиции в размер на 200 милиона евро. От КЗК не коментираха отговора на „Кауфланд“. Как производители са притискани обобщава Виолета Русенова.

Фермери са притискани да продават под себестойност, а при промоции да намаляват още повече цените си. Това споделя пред екипа ни производител на плодове и зеленчуци, който е директен доставчик на част от големите вериги. Запазваме самоличността му в тайна, защото по думите му с веригите е зле, но без тях той и колегите му са за никъде.

Производител на плодове и зеленчуци: "Има известни нелоялни практики към нас, защото сме принудени по време на акция в дадена верига да сваляме цените и това е изцяло за наша сметка. Също така има заложени клаузи към някои вериги в договорите, че трябва да правим процентни отстъпки на база оборот. Същевременно изискванията са големи - за качество, документи."

Производител на плодове и зеленчуци: "Виждали сме наши продукти да се продават и със 100, и с 200% надценка. Аз не мога да твърдя, не мога да кажа това печалба ли е."

От май досега Комисията за защита на конкуренцията събира доказателства и установява, че веригата се възползвала от по-силната си позиция и така да натиска доставните цени, за което и този производител говори. Санкцията за това е почти 22 милиона евро. Близо 32 милиона евро е глобата за предоставяна не услуги отново за сметка на производителя. За третото нарушение глобата също е 22 млн евро. Общата сума от трите санкции е 5.36% от общия оборот за миналата година.

Богомил Николов, Активни потребители: "Изненадващо е, защото ние толкова години наред настоявахме да има пропорционални глоби, тогава, когато има нарушения, които водят до натрупване на икономическа изгода за даден търговец, глобата да бъде най-малкото равна или по-голяма от размера на икономическия интерес."

Производител на плодове и зеленчуци: "Ние искаме да работим с българските вериги - те са канал, по който ние можем да реализираме нашата продукция и българските плодове и зеленчуци да стигнат до българския потребител, но и да сме добре заплатени. С две думи нещата в момента са на оцеляване за българския фермер."

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София-област в 14-дневен срок. От веригата отговориха - не само че отхвърлят изцяло повдигнатите обвинения и ще защитят правата си пред българските и европейските институции, но и напомнят и че са работодател на над 8 500 служители.

Богомил Николов, Активни потребители: "Ефект за потребителите - едва ли ще има. Ефект като дисциплиниране на търговската среда - да, вероятно, това ще бъде знак за всички останали търговци, че трябва да бъдат внимателни и да седнат да прочетат какво пише в законите."

Клиентите на веригите обаче са единодушни в отговорите си.

БНТ: Защо пазарувате в големите търговски вериги?

"Защото тук ми е най-близо и каквото ми потрябва си намирам винаги, понякога на добри цени."

"Защото има промоции, основно. Днес си купих две неща - едното е минус 50%, другото минус 58%."

"Голям паркинг си има, винаги ще намериш всичко, което ти е необходимо, и то на по-добра цена. Аз си обикалям - пенсионер човек."

От КЗК напомнят и че за всеки ден на неизпълнение на решението законът предвижда имуществена санкция в размер до 5% отсреднодневния общ оборот на предприятието за предходната финансова година. В същото време търговската верига за хранителни стоки е на второ място в българския ритейл с приходи от 1.39 млрд. евро. Другата германска верига от същата компания-майка е на първо място с приходи от 1.5 млрд. евро. Данните са от финансовите резултати за 2025 година.

#Кауфланд #КЗК #търговци #активни потребители #производители

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