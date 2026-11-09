Пореден сблъсък на опозицията и управляващите за проектобюджета

Управляващи срещу опозиция - сблъсък пореден. Според председателя на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов план-сметката за 2027 г. е бюджетът на истината, оздравяването и растежа. В ефира на "Денят започва" Мартин Димитров от "Демократична България" призова правителството да изтегли и преработи бюджета.

Константин Проданов, председател на Комисията по бюджет и финанси: "За първи път от няколко години се свиват държавните разходи – както като обща сума, така и като процент от брутния вътрешен продукт. За първи път имаме сериозно намаляване на дефицита – от 5,7 тази година на касова основа до 3,5. За първи път от 2021 г. имаме намаляване на новия дълг."

Мартин Димитров, депутат от ПГ на "Демократична България": "Зимата ще има комбинации от следните фактори. От една страна неблагоприятни международни цените на горивата, петрола. И на тоя фон ти правиш огромен дефицит от 4,2%. Вдигаш данъците и предизвикаш една много тежка зима за средния българин. Така че най-доброто на бюджета е, че още не е внесен и могат да си го изтеглят и преработят."

Асен Василев, председател на ПП: "От бебето до пенсионера - всеки от нас ще плати 336 евро допълнителни данъци. За сметка на това другарката Ефремова ясно каза, че ще има увеличени социални придобивки над 300 милиона евро. Плащате 336, връщат ви 46. По 290 ще дадем на другаря Гълъб Донев да има да си харчи."

Напрежението около средствата от втория пенсионен стълб продължава да тлее.

Мартин Димитров, депутат от ПГ на "Демократична България": "Те не са идвали в парламента да говорим по тази тема и изведнъж такова обсъждане и предложение към Европейската комисия. Не може така. Това не са някакви ваши лични сметки. Това са сметките на над 4 милиона български граждани."

Константин Проданов, председател на Комисията по бюджет и финанси: "Ако такова нещо е дискутирано в рамките на Министерството на финансите, то е било спряно преди да стигне до нас. Във финалния документ, официалната кореспонденция до ЕК, както и бюджета, който представихме в петък в аулата на УНСС - такова нещо няма." Мартин Димитров, депутат от ПГ на "Демократична България": "Никой не е виновен за лошия бюджет 2026, а още по-малко за лошия бюджет, който предлагат през 2027." - БНТ: Искат оставката на финансовия министър Гълъб Донев заради този скандал, вие заставате ли зад него? Константин Проданов, председател на Комисията по бюджет и финанси: "Разбира се, аз не виждам за какво той трябва да подава оставка. Трябва да подават оставка хората, които лъгаха за дефицита, хората, които лъгаха, че влизаме подготвени в еврозоната и се оказа, че не сме."

Предстоят и още съкращения в администрацията, изтъкна още Проданов.