Партията си поставя за цел и да не допусне авторитарно управление на Румен Радев
ПП „Демократи за силна България“ (ДСБ) ще работи за изграждането на широка демократична платформа, която да предложи политическа алтернатива на кабинета „Радев“. Това се посочва в резолюция, приета от Изпълнителния съвет на партията на заседание на 28 и 29 ноември.
В документа ДСБ формулира две основни цели – да не допусне едноличното управление на Румен Радев да прерасне в авторитарен популистки режим и да изгради национална демократична алтернатива с дългосрочна програма и визия за развитието на България.
От партията признават, че тези цели не могат да бъдат постигнати от една политическа сила самостоятелно. Затова заявяват готовност за общи действия с партии и граждански организации. В рамките на подобна платформа ДСБ ще отстоява десните икономически идеи и ценностите на европейското единство.
Изпълнителният съвет поставя пред ДСБ и демократичната опозиция две основни цели:
"- да не допусне едноличното управление на Румен Радев да прерасне в авторитарен популистки режим и да разруши националния консенсус за сигурност и просперитет, основан на европейското членство, баланса на властите и разумната финансова и икономическа политика;
- да изгради национална демократична алтернатива на кабинета „Радев“ с ясна дългосрочна програма и визия за бъдещето на България.
Отчита, че никоя политическа партия не може да постигне тези цели сама, и заявява готовността на ДСБ да участва в общо усилие за изграждане на широка демократична платформа, обединяваща партии и граждански организации. В рамките на тази платформа ДСБ ще отстоява категорично десните икономически идеи и ценностите на европейското единство."
Като важен етап от тази стратегия партията определя местните избори през 2027 г. Националното ръководство и Националният изборен щаб трябва до края на януари да оценят възможностите за партньорства на общинско ниво.
"Важен етап към постигане на тези цели са местните избори през 2027 г. В тази връзка възлага на Националното ръководство и на Националния изборен щаб:
- в срок до края на януари 2027 г., съвместно с местните структури на партията, да оценят възможностите за партньорство на общинско ниво с други организации и с авторитетни представители на гражданското общество;
- незабавно да започнат разговори: на първо място с партньорите от „Демократична България“, а също с други демократични формации, граждански организации, действащи демократични кметове и общински съветници;
- след анализ на предложенията на общинските организации и проведените партньорски разговори, и най-късно до края на април 2027 г. да организират форум на партията или колективен коалиционен формат, който да вземе решение за явяването на местните избори."