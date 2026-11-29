ПП „Демократи за силна България“ (ДСБ) ще работи за изграждането на широка демократична платформа, която да предложи политическа алтернатива на кабинета „Радев“. Това се посочва в резолюция, приета от Изпълнителния съвет на партията на заседание на 28 и 29 ноември.

В документа ДСБ формулира две основни цели – да не допусне едноличното управление на Румен Радев да прерасне в авторитарен популистки режим и да изгради национална демократична алтернатива с дългосрочна програма и визия за развитието на България.

От партията признават, че тези цели не могат да бъдат постигнати от една политическа сила самостоятелно. Затова заявяват готовност за общи действия с партии и граждански организации. В рамките на подобна платформа ДСБ ще отстоява десните икономически идеи и ценностите на европейското единство.

Изпълнителният съвет поставя пред ДСБ и демократичната опозиция две основни цели:

"- да не допусне едноличното управление на Румен Радев да прерасне в авторитарен популистки режим и да разруши националния консенсус за сигурност и просперитет, основан на европейското членство, баланса на властите и разумната финансова и икономическа политика; - да изгради национална демократична алтернатива на кабинета „Радев“ с ясна дългосрочна програма и визия за бъдещето на България. Отчита, че никоя политическа партия не може да постигне тези цели сама, и заявява готовността на ДСБ да участва в общо усилие за изграждане на широка демократична платформа, обединяваща партии и граждански организации. В рамките на тази платформа ДСБ ще отстоява категорично десните икономически идеи и ценностите на европейското единство."

Като важен етап от тази стратегия партията определя местните избори през 2027 г. Националното ръководство и Националният изборен щаб трябва до края на януари да оценят възможностите за партньорства на общинско ниво.