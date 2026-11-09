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Националният отбор на България тренира без седем души във втория ден от лагера

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Национални отбори
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Българските национали се готвят за мачовете с Исландия и Естония.

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Националният отбор на България по футбол тренира без седем души във втория ден от лагера преди последните два мача от Лигата на нациите група С/4.

Стефан Велков все още не е пристигнал от Дания, където играе на клубно ниво, а половин час преди тренировката към групата се присъединиха Андриан Краев и Йоан Стоянов от израелските Апоел Тел Авив и Апоел Беер Шева. Сутринта възстановяване направиха Теодор Иванов от ЦСКА и играчите на Арда Димитър Велковски и Светослав Ковачев. Те също няма да тренират в следобедното занимание, което започна при проливен дъжд на базата в Бояна.

Последният отсъстващ е вратарят Пламен Андреев, който вчера пази за Дебрецен срещу Уйпещ в унгарското първенство. Той ще пристигне в България тази вечер, което важи и за Велков.

За момента единствената промяна е отпадането на Мартин Минчев. Крилото на полския Краковия се намира в добра форма, но травма в последния кръг го извади от сметките на временния треньор Атанас Рибарски. Роденият в Стара Загора млад специалист пое първия отбор на България по спешност след оставката на Александър Димитров и за престоя си записа една победа над Люксембург в последния мач и преди това поражение с 0:3 от Исландия.

Вижте обекта във видеото.

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#Български национален отбор по футбол за мъже

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