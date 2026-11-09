Националният отбор на България тренира без седем души във втория ден от лагера

Националният отбор на България по футбол тренира без седем души във втория ден от лагера преди последните два мача от Лигата на нациите група С/4.

Стефан Велков все още не е пристигнал от Дания, където играе на клубно ниво, а половин час преди тренировката към групата се присъединиха Андриан Краев и Йоан Стоянов от израелските Апоел Тел Авив и Апоел Беер Шева. Сутринта възстановяване направиха Теодор Иванов от ЦСКА и играчите на Арда Димитър Велковски и Светослав Ковачев. Те също няма да тренират в следобедното занимание, което започна при проливен дъжд на базата в Бояна.

Последният отсъстващ е вратарят Пламен Андреев, който вчера пази за Дебрецен срещу Уйпещ в унгарското първенство. Той ще пристигне в България тази вечер, което важи и за Велков.

За момента единствената промяна е отпадането на Мартин Минчев. Крилото на полския Краковия се намира в добра форма, но травма в последния кръг го извади от сметките на временния треньор Атанас Рибарски. Роденият в Стара Загора млад специалист пое първия отбор на България по спешност след оставката на Александър Димитров и за престоя си записа една победа над Люксембург в последния мач и преди това поражение с 0:3 от Исландия.

Вижте обекта във видеото.