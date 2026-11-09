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Марин Петков: Не трябва да гледаме миналото, важното е само днес

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Спорт
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Българският национал коментира работата с Атанас Рибарски и последните резултати на отбора.

Марин Петков
Снимка: Startphoto.bg
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Марин Петков сподели очакванията си преди предстоящите два мача на националния отбор на България срещу Исландия и Естония от турнира Лига на нациите.

Според него в тима ни се забелязва приповдигнато настроение след успеха срещу Люксембург.

"Чувствам се много хубаво на родна земя. Настроението е приповдигнато от добрата игра срещу Люксембург. Фокусираме се върху предстоящите два мача. Все един от новите ще се интегрира достатъчно добре. Трябва да помогнем за това нещо. Новите в отбора ще помогнат с качествата си. Футболистите не трябва да коментират работата на треньора. Не трябва да се фокусираме върху бъдещето и миналото, а да се фокусираме върху настоящето. Трябва да сме професионалисти и да спазваме абсолютно всичко, което нашият наставник иска", сподели той пред медиите.

България посреща Исландия в петък, 13 ноември, от 21:45 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.

"В предстоящия мач трябва да излезем да играем футбол. Предните резултати не бяха позитивни. Може да сме влезнали с друга нагласа, но резултатите са спрямо това, което си показал. Явно си заслужаваме мястото. Нивото ни може да бъде по-високо, то това не трябва да го казваме само на приказки, а да го показваме на терена. Поколенията се менят и от нас зависи да променим настоящето. Не трябва да окачествяваме треньорите на българи и чужденци , а дали са добри", допълни полузащитникът.

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#Марин Петков

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