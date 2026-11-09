Марин Петков: Не трябва да гледаме миналото, важното е само днес

Марин Петков сподели очакванията си преди предстоящите два мача на националния отбор на България срещу Исландия и Естония от турнира Лига на нациите.

Според него в тима ни се забелязва приповдигнато настроение след успеха срещу Люксембург.

"Чувствам се много хубаво на родна земя. Настроението е приповдигнато от добрата игра срещу Люксембург. Фокусираме се върху предстоящите два мача. Все един от новите ще се интегрира достатъчно добре. Трябва да помогнем за това нещо. Новите в отбора ще помогнат с качествата си. Футболистите не трябва да коментират работата на треньора. Не трябва да се фокусираме върху бъдещето и миналото, а да се фокусираме върху настоящето. Трябва да сме професионалисти и да спазваме абсолютно всичко, което нашият наставник иска", сподели той пред медиите.

България посреща Исландия в петък, 13 ноември, от 21:45 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.