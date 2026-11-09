Росен Божинов: Ще гоним победите докрай

Националът смята, че подпладяването на състава е стъпка в правилната посока.
Националът Росен Божинов заяви, че е приятно изненадан от обстановката в националния отбор под ръководството на Атанас Рибарски.
Защитникът на Пиза беше категоричен, че "лъвовете" ще гонят победите в Лига на нациите докрай.
"Не съм уплашен от инцидента, припаднах, както всички знаят, вече съм добре, тренирам, всичко вече е наред. Доста позитивно е, има усмивка по лицата на футболистите, това ми е първи ден, приятно съм изненадан от ситуацията. Има доза треньорска грешка, сега сме по-спокойни и необременени, ще покажем най-доброто в предстоящите мачове", сподели той.
Бранителят смята, че подмладяването на състава е стъпка в правилната посока.
"Гоним си целта докрай, независимо от моментното класиране, можем да гоним първото място. Фокусирани сме мач за мач, искаме да подобрим играта си, да направим това, което иска треньорът. Има доста голямо подмладяване, между другото, има доста млади лица, които се утвърдиха в отборите си, това е позитивно. С младежите не показахме най-доброто срещу Чехия, показахме добра игра срещу Португалия. Можеше сега да сме на европейски квалификации", заяви Росен Божинов.