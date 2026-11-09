Росен Божинов: Ще гоним победите докрай

Националът Росен Божинов заяви, че е приятно изненадан от обстановката в националния отбор под ръководството на Атанас Рибарски.

Защитникът на Пиза беше категоричен, че "лъвовете" ще гонят победите в Лига на нациите докрай.

"Не съм уплашен от инцидента, припаднах, както всички знаят, вече съм добре, тренирам, всичко вече е наред. Доста позитивно е, има усмивка по лицата на футболистите, това ми е първи ден, приятно съм изненадан от ситуацията. Има доза треньорска грешка, сега сме по-спокойни и необременени, ще покажем най-доброто в предстоящите мачове", сподели той.

Бранителят смята, че подмладяването на състава е стъпка в правилната посока.