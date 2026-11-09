София посреща Лигата на нациите при мъжете през 2028 г.

София ще приеме Лигата на нациите при мъжете през 2028 година. Новината обяви президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев на пресконференция в Пресклуб България, на която беше подписан меморандум за сътрудничество с Гърция в образователните програми и семинари.

Мачовете в зала "Арена 8888" след две години ще бъдат между 20 и 24 май.

Столицата беше домакин на двубои от ЕвроВолей 2026. Българските национали, световни вицешампиони от 2025, отпаднаха драматично от Германия в 1/8-финалите, след като водеха с 2:0 гейма.

Ганев добави още, че България е сред вариантите за финалите на Лигата на нациите през 2029.