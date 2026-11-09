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София посреща Лигата на нациите при мъжете през 2028 г.

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Спорт
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Мачовете ще бъдат между 20 и 24 май.

София посреща Лигата на нациите при мъжете през 2028 г.
Снимка: Startphoto.bg
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София ще приеме Лигата на нациите при мъжете през 2028 година. Новината обяви президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев на пресконференция в Пресклуб България, на която беше подписан меморандум за сътрудничество с Гърция в образователните програми и семинари.

Мачовете в зала "Арена 8888" след две години ще бъдат между 20 и 24 май.

Столицата беше домакин на двубои от ЕвроВолей 2026. Българските национали, световни вицешампиони от 2025, отпаднаха драматично от Германия в 1/8-финалите, след като водеха с 2:0 гейма.

Ганев добави още, че България е сред вариантите за финалите на Лигата на нациите през 2029.

#Волейболна лига на нациите за мъже 2028

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