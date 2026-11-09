Анжело Мартино: Ние бяхме отборът, който се раздаде повече

Дербито не може да го сравниш с останалите мачове. Това каза Анжело Мартино след победата на ЦСКА над Левски с 3:0.

"Трябва да вложиш много повече усилия и накрая мисля, че ние бяхме отборът, който се раздаде повече. Радваме се, че сме навърха в класирането", каза още играчът на ЦСКА.

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