Анжело Мартино: Ние бяхме отборът, който се раздаде повече

ЦСКА победи Левски с 3:0 във Вечното дерби от 13-ия кръг на Първа лига и се изкачи на върха във временното класиране. На Националния стадион „Васил Левски“ футболистите на Маркус Гиздол изиграха силен двубой и нанесоха първо поражение на „сините“ в първенството през настоящия сезон.
Дербито не може да го сравниш с останалите мачове. Това каза Анжело Мартино след победата на ЦСКА над Левски с 3:0.
"Трябва да вложиш много повече усилия и накрая мисля, че ние бяхме отборът, който се раздаде повече. Радваме се, че сме навърха в класирането", каза още играчът на ЦСКА.
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