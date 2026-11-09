Противогрипните ваксини ще бъдат доставени до края на седмицата. Това съобщи здравният министър Катя Ивкова. Кога точно ще стигнат до конкретна аптека - здравният министър не уточни. Тя допълни, че няма данни за проблеми с имунизациите при личните лекари.

Информацията беше съобщена по време на представянето на проектобюджета на Здравното министерство за следващата година. В него са заложени близо 725 млн. евро или 78, 5 млн. евро повече от 2026 година и капиталови разходи малко над 28 млн. евро. Заложени са повече средства за имунизации.

Сред приоритетите, заложени в бюджета, е и Нацоналната детска болница. Към момента по сметката на здравната инвестиционна компания има около 47 млн. евро. С 50-те милиона евро, предвидени в проектобюджета, те ще станат близо 100 млн. евро.

Катя Ивкова, министър на здравеопазването: "Към какво е ориентиран проектобюджетът? Към по-сигурен достъп до лекарства, към по-качествена профилактика, към по-модерна спешна медицинска помощ и детско здравеопазване. Към младите кадри в системата на здравеопазването и по-достъпна диагностика и лечение. Ето защо сме предвидили 30 млн. евро, с които да предоставим под формата на стипендия по 350 евро на всеки специализант. Какво означава това? Специализантите на места, финансирани от държавата, ще получават 1550 евро и тази стипендия от 350 евро. Стипендията е необлагаем доход, умишлено го подчертавам. По този начин специализантите на места, финансирани от държавата, ще получават общо 1900 евро. Специализантите, които специализират на места, нефинансирани от държавата, ще получават възнаграждението, което са договорили със своя работодател, плюс тези 350 евро стипендия."