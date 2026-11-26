Думскролингът (безкрайното прелистване на лоши новини) е толкова сериозен и същевременно широко разпространен проблем, че трябва да стане обект на международен интерес в областта на общественото здраве и да започне да се регулира, посочват учени. Според доклад на авторитетна международна комисия, публикуван в специализираното списание The Lancet Psychiatry, явлението може да засяга повече от един на всеки десет души по света, като икономическите и социалните щети достигат милиарди долари годишно.

По същество думскролингът представлява натрапчиво сърфиране из лоши новини в интернет. С този термин се обозначава прекомерното и повтарящо се следене на негативно или тревожно съдържание в мрежата, социалните платформи или новинарските сайтове. В по-широк смисъл това е безцелно, безкрайно прелистване на съдържание, при което читателят губи представа за времето и трудно успява да спре.

Това поведение произтича от естествената еволюционна нагласа на човека, при която мозъкът инстинктивно обръща по-голямо внимание на заплахите и лошите новини, отколкото на добрите. В хода на еволюцията за нашите предци, живели стотици хиляди години в африканските савани, е било много по-важно за оцеляването да забележат приближаващ лъв, отколкото красивите цветове на близкото растение. Съвременният човек все още носи този механизъм и възприема заплахите като приоритет — и на практика не може да промени тази своя природа.

Проблемът с прекомерната консумация на негативни новини се изостри основно с появата на социалните мрежи, чиито създатели целенасочено са използвали това познание за човешката психика. Възможността за безкрайно прелистване през поток от тревожни съобщения постоянно активира мозъка и изостря вниманието му. В резултат у човека се поражда желание за още и още информация. Така самият дизайн на социалните мрежи кара потребителите да прекарват повече време в тях, да виждат повече реклами и да споделят повече лични данни.

Предимства и недостатъци на дигиталните технологии

Според новото проучване интернет сам по себе си не е проблем, но това поведение в мрежата може да стане трудно контролируемо, особено при хора с психични разстройства.

„Дигиталните технологии днес са свързани с почти всеки аспект на съвременния живот и носят огромни ползи“, отбелязва проф. Жолт Деметрович, експерт по зависимости от австралийския университет „Флиндърс“, участвал в изследването. „Предизвикателството е да намерим начини да ограничим вредите, като същевременно запазим ползите, които интернет свързаността ни носи.“

Учените предупреждават, че към думскролинга са особено уязвими младите хора, тъй като мозъкът им все още се развива. Според Американската психологическа асоциация тийнейджърите в САЩ прекарват в социалните мрежи почти пет часа дневно — повече от два пъти по-дълго в сравнение с възрастните американци, сочат данни на Университета в Мейн.

По информация на Американската мозъчна фондация (American Brain Foundation) думскролингът може да предизвика естествена стресова реакция в организма, водеща до високо кръвно налягане, риск от запушване на артериите и влошена способност за ясна преценка. Този навик е и сред основните причини хората да спят все по-лошо нощем. Над една четвърт от 2000 анкетирани от Американската академия по медицина на съня признават, че вместо препоръчителните седем до девет часа сън, прекарват значителна част от това време именно в безкрайно прелистване на новини.

Според майски доклад на британската Академия на кралските медицински колежи честото използване на социални медии може да бъде толкова вредно за младите хора, колкото и тютюнопушенето.

Защита и регулации

В опит да ограничат тези последици държави като Австралия, Бразилия и Индонезия вече приеха мерки за ограничаване на достъпа на тийнейджъри до социалните мрежи. Испания също обяви подобна забрана през февруари. В Съединените щати редица училища прибират смартфоните на учениците с цел подобряване на учебните резултати, но на национално ниво все още няма въведени ограничения.

Експертите в проучването препоръчват координиран международен подход за създаване на по-малко пристрастяваща интернет среда, която да ограничава стимулите за подобно натрапчиво поведение.

Статия, написана от Tomáš Karlík (CT), първоначално публикувана на 26 ноември 2026 г.