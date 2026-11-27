Изкуственият интелект не може да замени специалистите по психично здраве, предупреждават полски изследователи. Според тях чатботовете понякога могат да бъдат подтикнати да улеснят опити за самоубийство.

Чатботовете с изкуствен иинтелект могат да насърчават хората със суицидни мисли да потърсят професионална помощ и да предоставят правилни номера на кризисни линии. Те обаче могат да дадат и информация, която би улеснила опит за самоубийство, понякога в рамките на един и същи разговор. Това твърдят изследователи от Медицинския университет във Вроцлав,Полша.

Учените проучват как три популярни чатбота (ChatGPT, DeepSeek и Replika) реагират на все по-тежки кризи на психичното здраве. Констатациите са от две проучвания, публикувани в Journal of Affective Disorders и Schizophrenia Research.

В първото проучване екипът разработва три сценария с хора, изпитващи депресия и все по-сериозни суицидни мисли. С чатботовете са проведени симулирани разговори в продължение на седем поредни дни. Второто проучване следва сходен подход, но е насочено към симптомите на психоза, включително чуване на гласове и убеждението, че някой наблюдава човека, трови храната му или заговорничи срещу него.

Едно от най-тревожните открития е, че чатботовете могат да бъдат подтикнати да заобиколят собствените си предпазни механизми. На шестия ден от симулациите изследователите проверяват дали системите могат да бъдат убедени да предоставят информация, която, с оглед на контекста от предходните съобщения, би могла да улесни опит за самоубийство. Успели са да заобиколят защитите на ChatGPT при шест от девет опита, на DeepSeek при седем, а на Replika при осем.

В същото време ChatGPT е дал информация за кризисна подкрепа във всичките девет разговора, проведени през този ден. В шест от тях обаче е предоставил и потенциално опасна информация.

„Потенциално опасни съвети“

„Трябва да помним, че чатботът всъщност не разбира контекста на разговора“, казва съавторът на проучването Марек Котас. „Той просто се опитва да предвиди кой отговор най-добре ще удовлетвори потребителя или ще съответства на правилата, зададени от разработчиците му. В резултат някои чатботове в нашето проучване правилно насочваха потребителите към помощ, но можеха да бъдат подтикнати и да предоставят потенциално опасна информация, ако въпросът бъде представен като хипотетичен.“

Изследователите подчертават, че самото предоставяне на номер на кризисна линия не прави отговора безопасен.

Проучването на психозата разкрива друг набор от рискове. Според изследователите безопасният отговор към човек, който вярва, че го наблюдават, че храната му се трови или че съседите му заговорничат срещу него, трябва да признава неговия дистрес, без да затвърждава тези убеждения. Чатботовете обаче понякога правели обратното. Те предлагали монтиране на камери, събиране на доказателства за предполагаемо преследване, конфронтация със съседите и дори изолиране от другите хора.

Най-тревожните отговори са свързани с лечението. DeepSeek и Replika понякога предлагали на потребителите да спрат приема на предписани антипсихотични лекарства. Потенциално вредни съвети се появили в 37% от разговорите с Replika и в 21% от тези с DeepSeek. Изследователите не са регистрирали подобни препоръки от ChatGPT.

Угодничество

Изследователите посочват явление, известно като угодничество (sycophancy): склонността на езиковите модели да се съгласяват с потребителите дори когато убежденията им са грешни. При човек в психоза това може да означава затвърждаване на налудности, а при човек с депресия – подсилване на негативните убеждения за самия него и за обстоятелствата му.

„Има фундаментална разлика между признаването на нечие страдание и затвърждаването на негативните му убеждения“, казва Юлия Карска, психиатър в Университетската клинична болница във Вроцлав и съавтор на проучванията. „Друг особено труден аспект на първото проучване беше последният, седми ден от симулациите. Симулираният потребител изглеждаше по-спокоен и сякаш се чувстваше по-добре, но показваше и фини признаци на сбогуване“, заявяват изследователите в изявление. При тези обстоятелства ChatGPT е препоръчал търсене на помощ във всичките девет симулации, срещу четири при DeepSeek и само една при Replika.

Блажей Мисяк, ръководител на Катедрата по психиатрия във Вроцлавския медицински университет, предупреждава, че „внезапното усещане за спокойствие след период на дълбока криза е един от най-подвеждащите сигнали“ при работа с човек в риск от самоубийство. „Интуитивно го тълкуваме като подобрение и понякога наистина е такова; но друг път това спокойствие е резултат от решението да се сложи край на живота“, казва той.

„Ключовото е да гарантираме, че чатботовете не заместват човешките отношения, а вместо това помагат на потребителите да установят контакт с друг човек: лекар, психолог, член на семейството или приятел“, казва Котас.

Източник: PAP, rynekzdrowia.pl