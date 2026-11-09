Георги Костадинов: Единствено мога да се извиня от името на целия отбор

Спортният директор на Левски Георги Костадинов пое отговорност след претърпяна загуба от ЦСКА във Вечното дерби с 0:3 и се извини на феновете.

Той посочи, че в момента е нужно обединение, а не взаимни обвинения.

"Доста сме разочаровани, но истината е, че днес не заслужавахме да спечелим. Има такива трудни моменти. Единственият начин да преодолееш такъв момент е да се обединиш, да не обвиняваш човека до теб, а точно обратното - сам да поемеш отговорността", заяви Костадинов.

"След такава загуба единственото, което мога да направя, е да се извиня от името на целия отбор", добави той.

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