Константин Проданов: Бюджетът за 2027 година предвижда сериозна консолидация на публичните финанси

Намаляване на държавните разходи, по-нисък бюджетен дефицит и съкращаване на администрацията. Това са част от основните мерки, заложени в бюджетната рамка, които обобщи в "Денят започва" Константин Проданов – председател на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание.

"Аз смея да твърдя, че всъщност бюджетът прави няколко много ключови стъпки в няколко сфери, в които нито едно от предходните правителства не се е осмелило да направи. И ще ми позволите да дам конкретни примери. За първи път от няколко години се свиват държавните разходи – както като обща сума, така и като процент от брутния вътрешен продукт. Нека да дам числа: близо 1 милиард по-малко разходи в абсолютна стойност. Почти 4 процентни пункта – от 43,5 на 39,6 – спадат те като процент от брутния вътрешен продукт. Това е много сериозна консолидация. За първи път имаме сериозно намаляване на дефицита – от 5,7 тази година на касова основа до 3,5. Това е повече от 2 процентни пункта. Това е много сериозно свиване. На следващо място, за първи път от 2021 година имаме намаляване на новия дълг, който ще бъде изтеглен спрямо предходната година. През 2025 г. спрямо 2024 г. дългът беше удвоен. Сега за първи път през 2027 г. се предвижда той да падне от малко под 10 на 8,6."

Направени са 5000 съкращения в администрацията, предстоят още около 2500, съобщи Проданов.

"За първи път от 2016 година имаме намаляване на администрацията – истинска административна реформа. В допълнение към съкращенията и оптимизациите, които бяха направени тази година, имаме нови 5000 съкращения, 2000 от тях в МВР. Наред с това имате публични дружества, в които ще има оптимизации с още около 2500 души. Това са много сериозни реформи в тази посока. Другият ключов момент е, че въпреки тежката процедура по свръхдефицит, в която сме, за първи път от 17 години ние успяваме да намерим, според мен, оптималния баланс между това да не контрактираме икономиката, като затегнем колана прекалено силно, тоест да насърчим инвестициите, да преориентираме двигателя на растежа от вътрешното потребление, което е базирано на заеми, както беше преди, към инвестиции и висока добавена стойност."

Той коментира и скандалът около средства от втория пенсионен стълб.

"В момента, в който се развихри цялото вълнение около това, аз и колегите свикахме трибунка и казахме: „Такова нещо не е планирано и не се планира“. Аз не мога да знам какво е обсъждано на експертно ниво. Ако е имало такава идея в министерството, тя не е стигнала до публично ниво. Не е възможно аз да знам за всяка идея, която се обсъжда във всяко министерство. В официалния документ до ЕК такова нещо няма. Ако искахме да го предложим, щяхме да го направим."

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