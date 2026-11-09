Делото „Ива Михайлова“: Процесът продължава в нейно отсъствие

Възможен обрат по делото Ива Михайкова в Кочани. Две експертизи бяха представени днес пред съда там. И двете казват, че насрещно идващия автомобил е навлязъл в лентата на Ива Михайлова и е предизвикал катастрофата. Вещите лица посочила редица нови обстоятелства, което предизвика прокурора да поиска време за подготовка, за да ги разпита.

Съдът отхвърли две молби на Ива Михайлова да участва в съдебното заседание по видеоконферетна връзка. БНТ първа повдигна темата с пострадалото в катастрофа момиче с българско гражданство. Репортажите ни предизвикаха реакции на президента, правителството, Въшното министерство, а депутати от всички парламентарни групи започнаха да наблюдават лично процеса в Кочани.

Николай Димитров, адвокат на Ива Михайлова: "Това, което се случва към момента с моята клиентка, е, че след 12-дневен престой в "Пирогов" и едноседмична рехабилитация лекуващите ѝ лекари са преценили, че отново трябва да постъпи в болнично заведение. В момента е в Окръжна болница, където продължава нейното лечение. Има увреждания по гръбначния стълб, за които лекуващите лекари прецениха, че следва да вземат мнението и на свои колеги, преди да бъде решено каква точно интервенция да бъде извършена на Ива."

Насер Рауфи, адвокат на Ива Михайлова: "Единствената причина за нейното заминаване, а не бягство , това е погрешно твърдение от страна на обвинението. Тя е била принудена да отиде да се лекува, за да не остане инвалид."

Елисавета Белобрадова, „Демократична България“: "Всякакво коментиране на това какво се случва в залата е абсолютно недопустимо за един политик . За това и в системното ни присъствие тук ние никога не сме коментирали както действията в залата , така и какво е казано вътре. Това е недопустимо вмешателство. Не може нито един политик, нито аз, нито Мицковски да коментира по какъвто и да е начин публично действията на съда. Ако съдебната система не е независима, то цялата държава не може да претенидара за свободна и независима."

Кръстьо Врачев, "Възраждане": "Видяхме сега вътре на самото заседание, че вещото лице, което на защитата катеторично опроверга предните твърдения на вещите лица на обвинението. Съответно това, че самата катастрофа е станала в платното на Ива. Оттук нататък трябва да видим как ще се произнесе съдът."

Вижте повече в прякото включване на Иво Никодимов