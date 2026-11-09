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В съда в Кочани започва поредното заседание по делото срещу Ива Михайлова

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Съдът е определил 30-дневен арест за Ива заради това, че е напуснала Кочани

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В съда в Кочани започва поредното заседание по делото срещу Ива Михайлова.

От България в залата присъстват двама народни представители от Комисията за българите в чужбина - Елисавета Белобрадова от "Демократична България" и Кръстьо Врачев от "Възраждане".

Днес се очаква да бъдат разгледани две експертизи, според които идващият от Щип към Кочани автомобил е навлязъл в лентата на Ива и е предизвикал катастрофата.

В началото на делото съдията докладва, че Ива Михайлова е напуснала Кочани, съдът е бил информиран и е определил за Михайлова 30 дневен арест. Съдът докладва, че Ива е упълномощила и двама адвокати от България да я представляват.

Прокурорът Игорчо Кръстев заяви в зала, че Ива Михайлова умишлено е избягала, за да не носи наказателна отговорност.

Той отбеляза, че няма представени документи, които да доказват, че ихайлова се нуждае от лечение, заради което е напуснала Кочани.

Прокурорът поиска да се направи експертиза за медицинските документи, които са приложени по делото от лекари в Северна Македония, за да се даде заключение за здравословното състояние на Ива.

#30-дневен арест #дело срещу Ива Михайлова #заседание на съда в Кочани

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