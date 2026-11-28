Недоволството срещу премиера Еди Рама в Албания. Пореден ден на протести прерастна в жестоки сблъсъци с полицията.



Протестиращите замеряха органите на реда с коктейли молотов, пиратки и камъни. Над 2000 полицейски служители се отзоваха да попречат на шествие, тръгнало към кабинета на премиера Еди Рама. Срещу провокаторите бяха използвани водно оръдие и сълзотворен газ. Журналисти твърдят, че са били улучени с куршуми от каучук. Студенти организираха днешния протест, за да отбележат Деня на независимостта на Албания. Постоянни демонстрации на младите срещу управлението има от средата на октомври – заради ниските стандарти в образованието, липсата на работни места и корупцията.