Сръбските студенти издигнаха акад. Радомир Саичич за кандидат за президент на изборите на 27 – ми декември.

Акад. Саичич е на 65 години, редовен професор по органична химия в "Химическия факултет" на Белградския университет. Той е и един от основателите на "Студентската листа".

През 2012 г. е избран за член-кореспондент на Сръбската академия на науките и изкуствата, а през 2018 г. става неин действителен член.

Саичич се включва активно в обществения и политическия живот на Сърбия покрай студентските протести. През юни 2025 г. е сред академиците, подписали инициатива с искане за оставката на Александър Вучич.

На предсрочните парламентарни избори на 25 октомври заема 91-во място в кандидатската листа и именно той обявява победата на движението в изборната нощ.

Саичич е член на парламентарната комисия по образование, наука и технологично развитие и заместник-член на комисиите по отбрана и вътрешни работи и по въпросите на Косово.

Той е категоричен противник на присъединяването на Сърбия към санкциите на Европейския съюз срещу Русия. В интервю за руската държавна информационна агенция РИА Новости той потвърди, че тази позиция е залегнала в предизборната програма на "Студентската листа".

Академикът обяви също намерението на "Студентската листа" да изпрати делегации в Москва след съставянето на новото правителство, които да преговарят за продължаване на договора за доставка на руски природен газ и за разрешаване на проблемите, свързани с американските санкции срещу сръбската петролна компания НИС.

По отношение на Косово Саичич се позовава на сръбската конституция, съгласно която територията е неразделна част от Сърбия.

Снимки: БГНЕС

Сред приоритетите, които според него Сърбия трябва да развива, независимо от формалните критерии за членство в ЕС, са върховенството на закона, високото равнище на образованието, икономическото развитие, основано на знанието, и опазването на околната среда.

Саичич посочи, че евентуалното членство в Европейския съюз трябва да бъде разгледано, но преди това страната трябва да постигне реален напредък в тези области.