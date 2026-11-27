Проливните валежи в Северозападна Гърция през нощта са предизвикали сериозни проблеми в териториалната единица Теспротия и на остров Керкира (Корфу), съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Най-тежко е положението в селищата Сивота и Платария, където улиците са били залети от води и наносни материали. В района на селището Филиатес се съобщава за активирали се свлачища.

В Сивота и Платария противопожарните служби са реагирали на 150 обаждания с искане за помощ, а трима възрастни души са били изведени от домовете си и настанени на безопасно място.

Движението на северния пътен вход на пристанищния град Игуменица се спира на интервали, за да се даде възможност за отстраняване на наносите по пътното платно.

Според извънредния бюлетин на гръцката Национална метеорологична служба интензивни валежи в района на Епир се очакват и през днешния ден, както и в нощта срещу събота. Гражданската защита е уведомила местните власти да останат в готовност и отправя призив към гражданите да не преминават дерета и потоци както пеша, така и с автомобили, по време на бури, както и няколко часа след това.

В планинските части на областта се съобщава и за прекъсвания на електрозахранването.

За интензивни метеорологични явления се съобщава и в южната част на йонийския остров Керкира (Корфу). В южната част на острова валежът през последните часове е бил над 190 мм. Лошото време е предизвикало затруднения в транспорта, на места са паднали скали на пътното платно, а една жена е била изведена превантивно от дома си.

Снощи вечерният полет от Атина за Корфу се е върнал обратно на столичното летище, като и за днес се очакват промени в разписанието на самолетите заради силните ветрове.

Спряно е движението и на фериботите от открит тип от и за Корфу.