Сигнал до БНТ: Над 6 часа пътници са блокирани на летището в Пловдив заради забавен полет до Милано

Над шест часа пътници чакат на летището Пловдив за полет до Милано, който е трябвало да излети в 15:15 часа.

По разказ на един от пътниците причината за забавянето е технически проблем със самолет на нискотарифна авиокомпания.

Хората твърдят, че са оставени да чакат в зала, в която се чувстват като затворници. По думите им условията са неприятни, като някои от присъстващите дори пушат в помещението.

Заради продължителното забавяне е подаден сигнал на телефон 112 с настояване да получат информация кога реално ще могат да отпътуват.