БДЖ призова пътниците да пътуват с влак само при неотложна необходимост заради усложнената зимна обстановка. Движението е силно нарушено в редица участъци от страната, а на места влаковете са спрени. Не са изключени и нови отменени курсове, посочват от Холдинга в социалните мрежи.

"БДЖ отново призова пътниците да предприемат пътувания с влак само при неотложна необходимост заради продължаващата усложнена метеорологична обстановка в страната.

Графикът на движение на влаковете е силно нарушен. Най-сериозни са затрудненията в участъка Елисейна – Мездра, а движението в междугарието Дряново – Царева ливада е прекъснато.

Сериозни нарушения има и по основните железопътни направления:

София – Мездра – Горна Оряховица – Варна;

София – Карлово – Бургас;

София – Пловдив – Бургас;

Стара Загора – Дъбово – Горна Оряховица.

От железопътната компания предупреждават, че при необходимост е възможно да бъдат отменяни влакове по целия или по част от маршрута им. Заради неблагоприятните метеорологични условия не са изключени прекъсвания на движението и в други участъци от железопътната мрежа.

Пътниците могат да следят актуалната информация за движението на влаковете в рубриката „Актуално“ на официалния сайт на БДЖ – bdz.bg, на националния информационен телефон 02 931 11 11 и на гишетата „Информация“ в железопътните гари.

От БДЖ призовават клиентите си да проверяват актуалното състояние на движението преди да предприемат пътуване."