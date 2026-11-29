Обстановката в Община Хисаря постепенно се нормализира, но проблемите с електрозахранването все още не са напълно отстранени. Най-тежка остава ситуацията в село Мало Крушево, където има скъсани и паднали електрически проводници.

По информация на екипите, работещи на терен, до част от авариите все още няма достъп.

Аварийните екипи на „Електроразпределение Юг“ продължават работа по възстановяване на електрозахранването.

Проблеми с тока има и при отделни абонати в други населени места на Общината.

Общинските екипи ще продължат да отстраняват паднали дървета и клони по подадени сигнали.

С понижаването на температурите нараства и опасността от заледявания. От общината призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, гражданите да не паркират под дървета и в никакъв случай да не доближават паднали електрически проводници.

По-рано днес заради аварирали леки автомобили и снегопочистваща техника пътят от Хисаря до Войнягово беше затворен. Наложи се намеса на военна техника.