След снеговалежа: затруднено движение и проблеми с градския транспорт в София
Излязъл от релсите трамвай, блъснати снегорини от дрифтъри, паднали дървета и закъснения на градския транспорт. И неучебен ден за учениците от 39. и 128. училище в София. За родителите на ученици до 12-годишна възраст ще има алтернативна организация.
"Днес е трудно, днеска е много трудно."
Юлия Маркова: "За да пресека светофара в двете платна, просто ето вече съм мокра."
Цял ден столичани тестваха баланса си по тротоарите, а пътеките по тях са направени от стъпките на хората.
Александрина Дженева: "Малко трудничко, обаче минава, кучето няма проблем, моят е по-голям. Той плува в снега.
- БНТ: А вие летите?
Аз, да, опитвам, за малко да полетя, но всичко е наред засега."
Подлезите също бяха предизвикателство.
- БНТ: Как е слизането по стълбите?
- Благодаря, и по-добре може да бъде.
- БНТ: Как се придвижвате вие?
- Трудно, трудно, много, много трудно."
5 часа по-късно стълбите все още са непочистени.
Румина: "С един чувал надолу мисля, че ще е по-безопасно."
Елена: "Придвижването става едва-едва, защото аз примерно живея в „Хаджи Димитър“ и пътищата изобщо не са добре почистени, тротоарите пък да не говорим, преспите са до коленете."
Владимир Русев: "Предполагам, че не е лесно да се реагира толкова бързо по малките улици и в центъра, така че проявяваме разбиране."
Кметът на София Васил Терзиев написа в социалните мрежи, че на терен работят 172 снегорина, като приоритетно се почистват основните булеварди и маршрутите на градския транспорт. Той се движи при зимни условия и с леки закъснения.
От Столичния инспекторат оцениха работата на почистващите фирми като 4 с голям минус – и им наложиха близо 100 000 евро глоби.
Д-р Павлин Коджахристов, директор на Столичния инспекторат: "Поради това, че и аз пътувах трудно из цяла София, и аз, и моите служители не сме доволни от качеството на услугата в определени зони, затова до момента имаме наложени 97 хил. евро, това беше до 4:30 сутринта, в няколко от районите на територията на София, където, пак казвам, качеството не беше на ниво.
И докато снегът затрудни едни, други – зарадва.
Елена: "Изведнъж ми стана коледно, усетихме, че наближава декември и зимата и въобще настроението е на ниво."