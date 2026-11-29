Излязъл от релсите трамвай, блъснати снегорини от дрифтъри, паднали дървета и закъснения на градския транспорт. И неучебен ден за учениците от 39. и 128. училище в София. За родителите на ученици до 12-годишна възраст ще има алтернативна организация.

"Днес е трудно, днеска е много трудно." Юлия Маркова: "За да пресека светофара в двете платна, просто ето вече съм мокра."

Цял ден столичани тестваха баланса си по тротоарите, а пътеките по тях са направени от стъпките на хората.

Александрина Дженева: "Малко трудничко, обаче минава, кучето няма проблем, моят е по-голям. Той плува в снега. - БНТ: А вие летите? Аз, да, опитвам, за малко да полетя, но всичко е наред засега."

Подлезите също бяха предизвикателство.

- БНТ: Как е слизането по стълбите? - Благодаря, и по-добре може да бъде. - БНТ: Как се придвижвате вие? - Трудно, трудно, много, много трудно."

5 часа по-късно стълбите все още са непочистени.

Румина: "С един чувал надолу мисля, че ще е по-безопасно." Елена: "Придвижването става едва-едва, защото аз примерно живея в „Хаджи Димитър“ и пътищата изобщо не са добре почистени, тротоарите пък да не говорим, преспите са до коленете." Владимир Русев: "Предполагам, че не е лесно да се реагира толкова бързо по малките улици и в центъра, така че проявяваме разбиране."

Кметът на София Васил Терзиев написа в социалните мрежи, че на терен работят 172 снегорина, като приоритетно се почистват основните булеварди и маршрутите на градския транспорт. Той се движи при зимни условия и с леки закъснения.

От Столичния инспекторат оцениха работата на почистващите фирми като 4 с голям минус – и им наложиха близо 100 000 евро глоби.

Д-р Павлин Коджахристов, директор на Столичния инспекторат: "Поради това, че и аз пътувах трудно из цяла София, и аз, и моите служители не сме доволни от качеството на услугата в определени зони, затова до момента имаме наложени 97 хил. евро, това беше до 4:30 сутринта, в няколко от районите на територията на София, където, пак казвам, качеството не беше на ниво.

И докато снегът затрудни едни, други – зарадва.