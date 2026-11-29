Червен код за опасно време по Южното Черноморие. Морското вълнение достигна 6 бала, а мощните вълни нанесоха сериозни поражения по крайбрежната инфраструктура. Обилните валежи повишиха критично нивата на реките. Десетки населени места останаха без електрозахранване, а снегът и силният вятър затрудниха движението по основни пътни артерии в областта.

Късно снощи морето започна да връхлита сушата с огромна сила. В Бургас, Царево и Ахтопол вълните достигнаха 7 метра височина. В продължение на часове стихията не стихваше, а пълният размер на щетите тепърва ще се установява. Силният вятър прекъсна електрозахранването в 13 населени места още през нощта. Тревожна остава обстановката и около реките Ропотамо и Велека, заради повишените им нива. По последна информация от АПИ всички пътища в областта са проходими при зимни условия. Валежите от дъжд и сняг продължават, а над 30 специализирани машини обработват пътните настилки.

Близо шестметрови вълни връхлетяха плажа в Бургас. Морето навлезе на близо 25 метра в пясъчната ивица и наводни част от заведенията.

Димитър Ташев, собственик на заведение: “Сега ще ни залее пак и никой нищо не прави. Залива ни и пак наново си правим заведенията и работим, защото няма кой да направи диги. -БНТ: Имате ли щети? -Да, започна да влиза водата. ”

Симеон Цветков, концесионер на Северен плаж-Бургас: “Миналата година извършихме всички съгласувателни процедури, след което направихме пясъчен насип. Бяха пуснати жалби до компетентните органи. Плажът е залят в по-голямата си част. Морето изяжда плажът с огромни темпове.”

Теодора Димитрова: "Доста голяма мощ, доста голям енергия се изсипва. Наистина е страшно.”

С огромна сила вълните връхлетяха и велоалеята между Бургас и „Сарафово“, като я затрупаха с камъни.

Сериозни щети и в Несебър, където мощните вълни разбиха цели участъци от крайбрежната алея, изтръгвайки паветата от основата им. Ропотамо излезе от коритото си край Приморско и заля горски площи. Опасност от преливане има и за Велека край Синеморец.

Усложнена беше обстановката и във вътрешността на областта. Още снощи десетки населени места в общините Айтос, Руен, Карнобат и Царево останаха без ток.

Сюлейман, жител на с.Вишна: "Много трудно, ние се топлим с печка с дърва. Какво да правим? Много вятър! Направо всичко ужас беше!" Тахир: “Някъде е имало авария. Ние живеем в Балкана и сме свикнали.”

Снежни навявания и заледени участъци затрудниха движението по автомагистрала „Тракия“ край Карнобат, през Обзорския проход и по пътищата в общините Малко Търново и Руен.