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Премиерът Радев ще представи България на климатичната конференция на ООН в Анталия

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Балкани
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Снимка: БТА
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Предизвикателствата пред света, породени от климатичните промени, са в центъра на срещата на върха за климата на ООН – COP31. Тя се провежда в турския курорт Анталия.

Основният въпрос пред участниците е как поетите вече обещания да бъдат превърнати в конкретни действия. На откриването на форума беше подчертано, че светът е достигнал критична точка в климатичната криза и че трябва да се действа по-бързо. Очаква се участие на 102-ма лидери, представляващи 95 държави и 7 международни организации. България ще бъде представена на форума от премиера Румен Радев.

#ОНН #Турция #Анталия #климат #Румен Радев

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