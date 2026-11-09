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Авария остави столично училище на студено: Ако проблемът не бъде решен, учениците може да преминат към онлайн обучение

Алекс Христов от Алекс Христов
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Проблемите с „Топлофикация – София“ продължават да създават сериозни затруднения за жителите на столичния квартал „Изток“. След като от месец август част от домакинствата останаха без топла вода, сега към тях се добавиха и прекъсванията в топлоподаването. Сред потърпевшите се оказа и 119-о СУ, където липсата на парно и топла вода създаде затруднения в нормалното протичане на учебния процес. Наложило се е учебните часове да бъдат съкратени, което предизвика недоволство сред родителите. Докато ремонтните дейности продължават, основният въпрос остава: кога услугите ще бъдат възстановени нормално?

За пореден ден 119-о училище посрещна ученици и ръководство без парно и топла вода.

БНТ: Студено ли е в класната стая?

Александър, ученик: "Доста"

БНТ: Ти как стоиш в класната стая?

Александър, ученик: "Облечен с яке."


БНТ: Студено ли е в училище?

Леа Михайлова, ученичка: "Ами не толкова. Навън е много студено, ако не си добре облечен."

Причината е ремонтът на „Топлофикация“ в квартал „Изток“ и смяната на тръбопровода.

Диян Стаматов, директор на 119-о СУ "„Акад. Михаил Арнаудов“: "В помещенията е около 15-16 градуса температура, което е критично ниско."

Оказва се, че днес в училището не е имало и ток, което не е позволило и включването на електрически уреди. От ръководството са предприели мерки.

Диян Стаматов, директор на 119-о СУ "„Акад. Михаил Арнаудов“: "Намалихме часовете с по 20 минути, с оглед на това, че няма как да спрем учебния процес. На учениците няма да им бъдат поставяни отсъствия."

Вече повече от 4 дни радиаторите в класните стаи са студени, а те празни.

Станислава Величкова, класен ръководител: "Родителите са уведомени в "Школо" и голяма част от тях не пуснаха децата си, а други си ги взеха в хода на деня. Към момента са останали по 4-5 деца в класна стая."

Ситуацията доведе и до напрежение сред родителите.

Радомир Симеонов, родител: "Ние сме на работа, трябва да излезем от работа, а това няма кой да ни го коменсира. Те трябва да са по-дебело облечени, днес са имали намалени часове и не са взели материала, който трябва."

Христо Христов: "За никой не е нормално, обикновено ремонтите, които трябва да правят лятото ги правят зимата."

И така, ако до утре няма парно училището вече има план.

Диян Стаматов, директор на 119-о СУ "„Акад. Михаил Арнаудов“: "Налага се да преминем към онлайн режим, защото помещенията са доста студени, за да може да има нормално престояване в тях."

От "Топлофикация София" заявиха, че топлоподаването към 119-о училище е спряно на 4 ноември заради сериозна авария в кварталите „Изток“ и „Изгрев“. Екипите работят при пълна натовареност и полагат всички усилия за възможно най-бързото възстановяване на топлоподаването в двата квартала. Прогнозният срок за възстановяване е утре.

#119-о СУ #без парно и топла вода #топлофикация

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