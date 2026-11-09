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Повече пари за здравеопазване догодина: Здравното министерство получава допълнителни 78 млн. евро през 2027 г.

Цанка Николова от Цанка Николова
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Противогрипните ваксини ще бъдат доставени до края на седмицата. Това съобщи здравният министър Катя Ивкова. Кога ще стигнат до конкретните аптеки, тя не уточни.

Информацията беше съобщена при представянето на проектобюджета на Министерството на здравеопазването за следващата година. В него са заложени близо 725 млн. евро, или с 78,5 млн. евро повече спрямо 2026 г., както и капиталови разходи в размер на малко над 28 млн. евро. Предвижда се осигуряването на 100% от лекарствените продукти и проследяването на всяка опаковка. Целта е да се ограничи паралелният износ. Със 70% повече са средствата за имунизации. Увеличени са и парите за профилактика.

По-качествена профилактика, по-сигурен достъп до лекарства, по-модерна спешна помощ и детско здравеопазване, както и грижа за специализантите. Това са заложените приоритети в проектобюджета за следващата година. На фокус ще бъде и изграждането на Националната детска болница.

Към момента по сметката на Здравната инвестиционна компания има около 47 млн. евро. С предвидените в проектобюджета 50 млн. евро сумата ще достигне почти 100 млн. евро.

Катя Ивкова, министър на здравеопазването: „През 2027 г. проектирането трябва да завърши и да имаме първа копка. Реалното изпълнение ще започне през 2027 г. с не просто изграждане на сградата като сграда, но и с поставянето на тази Национална детска болница като център за върхови постижения в областта на детското здраве.“

В бюджета са предвидени и 30 млн. евро за стипендии в размер на 350 евро за всеки специализант.

Катя Ивкова, министър на здравеопазването: „Специализантите, които са на места, финансирани от държавата, и получават 1550,50 евро, ще получават и тази стипендия от 350 евро. Стипендията е необлагаем доход – умишлено го подчертавам. По този начин специализантите на места, финансирани от държавата, ще получават общо 1900 евро. Специализантите, които специализират на места, нефинансирани от държавата, ще получават възнаграждението, което са договорили със своя работодател, плюс тези 350 евро стипендия.“

В проектобюджета са заделени малко над 590 млн. евро и за здравнонеосигурените. Предвидени са допълнителни средства за 14 нови линейки, както и за изграждането на 19 болнични хеликоптерни площадки. Заложени са и малко над 14 млн. евро за стратегически инвестиции, сред които е и завършването на болницата в Ямбол.

#Катя Ивкова #министерство на ззравеопазването #Национална детска болница #противогрипни ваксини

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