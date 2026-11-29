Общо 47 влака на Българските държавни железници се движат със закъснение заради зимната обстановка в страната, съобщиха от пресцентъра на железницата.

Възстановено е движението по ж.п. линията в участъка Зверино - Мездра, казаха още от БДЖ и допълниха, че ситуацията е динамична предвид метеорологичните условия.

Отменен е крайградски пътнически влак, който е трябвало да пристигне в Мездра в 20:50 ч., поради нарушение на графика за движение на влаковете. Пътниците са пренасочени към следващи влакове по това направление.

По-рано тази вечер от БДЖ съобщиха, че влакът, който престояваше на гара Елисейна, е продължил към Варна. Композицията е продължила пътуването си в 13.01 ч.

Към настоящия момент графикът за движение на влаковете е силно нарушен, като най-сериозни са затрудненията в участъка Елисейна – Мездра. Прекъснато е движението на влаковете в междугарието Дряново – Царева ливада.

Затруднено е движението на влаковете по следните основни железопътни направления София – Мездра – Горна Оряховица – Варна; София – Карлово – Бургас; София – Пловдив – Бургас; Стара Загора – Дъбово – Горна Оряховица.

БДЖ обърна внимание на пътуващите по посочените направления, че при необходимост е възможно да бъдат отменяни влакове по целия или в част от маршрута им. Предвид неблагоприятните метеорологични условия не са изключени прекъсвания на движението и в други участъци от железопътната мрежа на страната. За всички настъпили промени пътниците ще бъдат своевременно информирани чрез официалния сайт на дружеството, допълниха от БДЖ.