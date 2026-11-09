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Срещу насилието над животни: Хората излязоха на протест заради Мая и Кнопа

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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Срещу насилието над животни: Хората излязоха на протест заради Мая и Кнопа
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Отново протест срещу насилието над животни. Поводът е една година, откакто д-р Ненад Цоневски от Военномедицинската академия прегази и уби кучето Мая, докато спи. Той е обвинен в причиняване на смърт на гръбначно животно, но стартът на делото се бави. Първоначално д-р Цоневски беше отстранен от работа, но сега е повишен и дори е станал завеждащ отделение в лечебното заведение. От болницата отказват да коментират.

Хората, които се събраха на днешната демонстрация, запалиха свещи, оставиха цветя и запазиха минута мълчание в памет на Мая и всички други животни, станали жертва на човешкото насилие. Призовават за справедливи процеси и ефективни присъди. Според протестиращите насилието не трябва да остава безнаказано, независимо дали става дума за хора или животни.

Тодор Тодоров, криминален психолог: „Ако лекарят беше казал: „Извинявайте, сгреших“, и беше се държал мъжки, и беше поел отговорност за това, защото на всеки може да се случи да прегази животно, но не и да обяснява, че не е усетил. И когато човек с достойна професия извършва недостойни постъпки, аз се замислям колко е достоен в професията си.“

Константин Николов: „Тук съм сигурен, че има страшно много лекари, за които е немислимо да работят с такъв човек, които също имат домашни любимци. Не мога да повярвам, че всички мълчат и никой не взима отношение вече една година.“

#убити домашни любимци #Мая #София #протест

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