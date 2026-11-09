Срещу насилието над животни: Хората излязоха на протест заради Мая и Кнопа

Отново протест срещу насилието над животни. Поводът е една година, откакто д-р Ненад Цоневски от Военномедицинската академия прегази и уби кучето Мая, докато спи. Той е обвинен в причиняване на смърт на гръбначно животно, но стартът на делото се бави. Първоначално д-р Цоневски беше отстранен от работа, но сега е повишен и дори е станал завеждащ отделение в лечебното заведение. От болницата отказват да коментират.

Хората, които се събраха на днешната демонстрация, запалиха свещи, оставиха цветя и запазиха минута мълчание в памет на Мая и всички други животни, станали жертва на човешкото насилие. Призовават за справедливи процеси и ефективни присъди. Според протестиращите насилието не трябва да остава безнаказано, независимо дали става дума за хора или животни.

Тодор Тодоров, криминален психолог: „Ако лекарят беше казал: „Извинявайте, сгреших“, и беше се държал мъжки, и беше поел отговорност за това, защото на всеки може да се случи да прегази животно, но не и да обяснява, че не е усетил. И когато човек с достойна професия извършва недостойни постъпки, аз се замислям колко е достоен в професията си.“