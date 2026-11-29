И днес продължи да вали сняг, но постепенно валежите почти нявсякъде спряха. Най-дебела е снежната покривка във Враца 39 см, в Монтана и Ловеч 28 см, в София 24.

Утре предупреждение от първа степен жълт код е сила за цялата страна за т.нар леден ден, при които и минималните и максималните температури ще са отрицателни. В областите Добрич, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Хасково и Кърджали е в сила и предупреждение за силен вятър от север-североизток.

За област Бургас предупреждението е и от втора степен оранжев код за обилни валежи от дъжд по крайбрежието и от сняг в района на Странджа.

Ще продължи да нахлува студен въздух и минималните температури ще се понижат значително, ще бъдат предимно между минус 9° и минус 4°, а максималните ще са между минус 5° и 0°, малко по-високи по Черноморието. По планинските проходи остават условията за виелици и навявания. Ще има и заледявания.

В планините на места ще превалява сняг. По-интензивни ще са снеговалежите в района на Странджа. Ще духа силен североизточен вятър.

На Балканите ще бъде значително по-студено от обичайното, на много места с валежи от сняг, в Южна Гърция от дъжд. Предимно слънчево ще бъде на Пиринеите и Франция. Облачно и дъждовно, но по-топло от обичайното ще бъде времето на Британските острови. В Централна Европа ще бъде по-студено от обичайното. Валежи от дъжд и сняг ще има главно в Южна Германия и в Западна Австрия.

У нас във вторник минималните температури ще се понижат значително, на отделни места до минус 16° - минус 18°. Дневните също ще остават под нулата, на места и до минус 8°. В равнините и котловините ще се образува мъгла, по-дълго ще се задържа по поречието на Дунав.

В Източна България на отделни места ще превали слаб сняг. През втората половина на седмицата ще започне бавно затопляне, но ще остане по-студено от обичайното за периода. Вероятността за валежи е малка.