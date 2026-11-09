Нови аварии оставиха части от София без парно и топла вода

Нови аварии по топлопреносната мрежа оставиха части от четири столични квартала без парно и топла вода. Това показва справка на интернет страницата на „Топлофикация София“.

В квартал „Дружба“ 1 без топлоподаване са блокове 100, 101 и 129. Аварията е регистрирана днес в 11:40 часа, а очакваният срок за възстановяване на услугата е 13 ноември.

Без парно и топла вода са и част от квартал „Изток“ – хотел „Четири сезона“, ул. „131“ № 2А, 3 и 5, както и бул. „Г. М. Димитров“ № 26 и 32. Очаква се топлоподаването да бъде възстановено на 11 ноември.

Засегната е и част от квартал „Мусагеница“, където без топлоподаване са блокове 86Б, 87, 88, 88А, 107, 108, 109 и 111, както и училище „Иван Апостолов“. Очакваният срок за отстраняване на аварията е 11 ноември.

В квартал „Левски Г“ без парно и топла вода е блок 9. Очаква се услугата да бъде възстановена на 10 ноември.