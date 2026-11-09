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Ексклузивно за БНТ: Мая Димитрова разговаря с дъщерята на Анна Политковская

Мая Димитрова от Мая Димитрова
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Чете се за: 03:32 мин.
Русия
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Журналистката от "Новая газета" Анна Политковская бе един от най-големите критици на Владимир Путин. Репортажите й за зверствата на руската армия по време на войната в Чечения, за прекомерната концентрация на власт в един човек я превърнаха в символ на съпротивата срещу авторитаризма. На 7 октомври 2006та година - рождения ден на Путин, тя бе застреляна в асансьора на собствения си дом. Мая Димитрова разговаря с дъщеря й - Вера Политковская, която е журналист като майка си.

Това са Вера и майка й - Анна Политковская. Вера е на 26, когато я убиват.

Вера Политковская, дъщеря на Анна Политковская: "Честна, принципна, и в същото време състрадателна към всички, които страдат."

Мая Димитрова, БНТ: Какво би казала майка ви днес за ситуацията в Русия?

Вера Политковская, дъщеря на Анна Политковская: "Мисля, че не би повярвала на това, което се случва. Това ще бъде първата й реакция, а след това ще се захване за работа, така мисля. За нея основната тема щеше да бъде, разбира се, войната в Украйна."

В книгите си Анна Политковская методично описва как руското общество попада в капана на автокрацията. Предупреждава, че Путин може да премине всякакви граници. Не й повярвали съвсем тогава, обществото не реагирало. А днес вече няма кой да повтори думите й.

Вера Политковская, дъщеря на Анна Политковская: "В Русия унищожиха независимата журналистика. Няма я. Трябва да си дадем сметка, когато говорим за свобода на медиите, че това вече са просто думи. То е като с демокрацията - ако не се борим за нея, няма да я имаме, дори да чувстваме потребност от нея. Не само в Русия, журналистите зависят от редактора и от този, който финансира медията. Критичните материали могат да засегнат определени интереси. По този механизъм се оказва влияние върху информацията, която достига до обществото. И така се получава, че човек сам трябва да си търси истинската информация трохичка по трохичка, да сглобява някаква картина в главата си. И попада на пропаганда. Затова са важни свободните медии."

Когато започва войната в Украйна, Вера напуска Русия. Дъщеря й, която носи името на баба си Анна, била заплашвана в училище. Пет години по-късно не вижда как може да се върне обратно.

Мая Димитрова, БНТ: А има ли път назад за Русия - след всичко сторено отвъд границата на човешкото?

Вера Политковская, дъщеря на Анна Политковская: "Мисля, че да. Ще бъде трудно, ще бъде бавно, но със сигурност трябва да има."

Поръчителят на убийството на Анна Политковская все още е неизвестен. Вера е убедена, че това все някога ще се промени.

#журналистика в Русия #Вера Политковская #Анна Политковская #Путин #Русия #новая газета

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