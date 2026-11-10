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Асен Асенов започна с победа на световното първенство по муай тай в Гърция

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Спорт
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Българският състезател се класира за четвъртфиналите в категория до 60 килограма, а още четирима национали започват участието си в Олимпия

асен асенов започна победа световното първенство муай тай гърция
Снимка: БККМТ
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Българските състезатели записаха победа и загуба в първия ден на световното първенство по муай тай за юноши и девойки, което се провежда в Олимпия, Гърция.

Асен Асенов даде успешно начало на българското участие в надпреварата, след като постигна категорична победа над Малик Ясин Бали от Германия във възрастовата група до 16 години.

Представителят на клуб "Антон Петров Академи“ се наложи в категория до 60 килограма и си осигури място на четвъртфиналите, където ще продължи битката за отличията.

Във възрастовата група до 18 години Филип Николов от клуб "Армеец“ отпадна в квалификационния кръг на категория до 57 килограма. Българинът отстъпи пред Мартин Хамес Фернандо от Филипините и приключи участието си в шампионата.

Още четирима български представители ще започнат своето участие на световното първенство на 10 ноември.

При 18-годишните на ринга ще се качат Калоян Георгиев, Ангел Коцев и Илия Топал, които ще се борят за продължаване към следващите фази на надпреварата.

Във възрастовата група до 16 години българското участие ще продължи и с двубоя на Мариян Джендъров.

#световно първенство по муай тай в Олимпия #Асен Асенов

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