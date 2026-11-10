БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Среща Радев-Фон дер Лайен във Варна: Двамата ще обсъдят сигурността в Черноморския регион

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на работно посещение в България. Визитата е в продължение на обиколката й свързана с въпросите на сигурността в Черноморския регион, както и с необходимостта от защита на морските транспортни маршрути.

Председателят на ЕК вчера посети Румъния и обсъди темата за сигурността в региона с президента Никушор Дан и министър-председателя Лука Никулеску. У нас Фон дер Лайен ще бъде посрещната във Варна от премиера Румен Радев. Двамата ще посетят Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров", където предстои да бъде обособен Български координационен център за черноморска сигурност. По обяд в резиденция „Евксиноград" е предвиден съвместен брифинг на председателя на ЕК и българския премиер.

#Урсула фон ден Лайен #Варна #Румен Радев

Последвайте ни

ТОП 24

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар 2026 в ефира на БНТ
2
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар 2026 в ефира на БНТ
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни търговски практики спрямо български производители
3
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни...
На 34 години почина актьорът Борис Кашев
4
На 34 години почина актьорът Борис Кашев
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
5
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Максималните температури утре ще са между 6 и 15°, през следващите дни ще се затопля
6
Максималните температури утре ще са между 6 и 15°, през...

Най-четени

Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
1
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
2
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
3
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
4
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
5
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар 2026 в ефира на БНТ
6
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар 2026 в ефира на БНТ

Още от: Европа

Преговори за мир в Украйна: Тристранна среща в Абу Даби
Преговори за мир в Украйна: Тристранна среща в Абу Даби
По-бързо с влак: Европейски планове за високоскоростна железопътна мрежа По-бързо с влак: Европейски планове за високоскоростна железопътна мрежа
Чете се за: 03:12 мин.
Президентът Илияна Йотова ще участва в 9-тото издание на Парижкия форум за мир Президентът Илияна Йотова ще участва в 9-тото издание на Парижкия форум за мир
Чете се за: 01:02 мин.
Дронове и геополитическо напрежение свиха туризма в Източна Латвия Дронове и геополитическо напрежение свиха туризма в Източна Латвия
Чете се за: 04:05 мин.
В очакване на преговорите за Украйна: Киев ще се съсредоточи върху хуманитарните въпроси В очакване на преговорите за Украйна: Киев ще се съсредоточи върху хуманитарните въпроси
Чете се за: 00:55 мин.
Испанското правителство поиска разследване на TikTok заради съдържание със сексуално насилие над деца Испанското правителство поиска разследване на TikTok заради съдържание със сексуално насилие над деца
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

Среща Радев-Фон дер Лайен във Варна: Двамата ще обсъдят сигурността в Черноморския регион
Среща Радев-Фон дер Лайен във Варна: Двамата ще обсъдят сигурността...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Промените в данъчното законодателство: Пакетът влиза за обсъждане от бюджетната комисия в НС Промените в данъчното законодателство: Пакетът влиза за обсъждане от бюджетната комисия в НС
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Проектобюджетът на НЗОК: Надзорният съвет на касата обсъжда параметрите за 2027 година Проектобюджетът на НЗОК: Надзорният съвет на касата обсъжда параметрите за 2027 година
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова ще участва в 9-тото издание на Парижкия форум за мир Президентът Илияна Йотова ще участва в 9-тото издание на Парижкия форум за мир
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Президентът Доналд Тръмп обяви предстоящо примирие с Иран
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Преговори за мир в Украйна: Тристранна среща в Абу Даби
Чете се за: 01:15 мин.
По света
По-бързо с влак: Европейски планове за високоскоростна железопътна...
Чете се за: 03:12 мин.
По света
В търсене на лек от природата: Хора от цялата страна ходят в...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ