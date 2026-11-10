Среща Радев-Фон дер Лайен във Варна: Двамата ще обсъдят сигурността в Черноморския регион

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на работно посещение в България. Визитата е в продължение на обиколката й свързана с въпросите на сигурността в Черноморския регион, както и с необходимостта от защита на морските транспортни маршрути.

Председателят на ЕК вчера посети Румъния и обсъди темата за сигурността в региона с президента Никушор Дан и министър-председателя Лука Никулеску. У нас Фон дер Лайен ще бъде посрещната във Варна от премиера Румен Радев. Двамата ще посетят Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров", където предстои да бъде обособен Български координационен център за черноморска сигурност. По обяд в резиденция „Евксиноград" е предвиден съвместен брифинг на председателя на ЕК и българския премиер.