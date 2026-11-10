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Превалявания и слънце във вторник

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Сутринта на места все още ще превалява дъжд, главно в югоизточните райони, но до обяд ще спре. След обяд и облачността временно ще се разкъса и ще намалее. Вятърът ще е слаб, променлив по посока. Минималните температури ще са между 0° и 5°, в София – около 1°, а максималните ще са от 4° до 15°.

Преди обяд по Черноморието ще преобладава облачно време, но след обяд облачността ще се разкъса и намалее. Ще духа слаб вятър, променлив по посока. Минималните температури ще са между 6° и 10°, а максималните ще бъдат 12° - 13°. Температурата на морската вода е от 13° до 15°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

В планините ще преобладава облачно време. Преди обяд в централните райони на Стара планина все още ще превалява слаб сняг, но бързо ще спре. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра - около 1°.

През следващите дни със слаб, в източните райони умерен южен вятър ще се пренася по-топъл въздух и температурите ще се повишават. Облачността ще е предимно значителна, сутрин на отделни места в низините и котловините ще бъде мъгливо, възможни са и ръмежи.

В петък южният вятър ще се усили, особено в Източна България и в близост до северните планински склонове. Облачността временно ще се разкъса и намалее. Ще бъде много по-топло от обичайното за средата на ноември с минимални температури в цялата страна над 10° и максимални предимно между 20° и 25°. По-късно през деня отново от юг ще започнат валежи.

В събота през страната ще премине добре изразен студен атмосферен фронт. От северозапад ще нахлува по-студен въздух и температурите ще се понижат съществено. Ще бъде предимно облачно, на много места с валежи от дъжд.

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